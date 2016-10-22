کنترل های بهداشتی دامپزشکی قزوین افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک متخصصین بیماریهای طیور استان با کارشناسان اداره کل دامپزشکی ظهر شنبه در راستای ارائه برنامه راهبردی پیشگیری از بروز بیماریهای طیورتشکیل شد و آخرین وضعیت بیماریهای طیور در سطح کشور و راهکارهای مقابله با شیوع بیماری در جمعیت طیور استان بررسی شد.

سید بهمن نقیبی مدیر کل دامپزشکی استان قزوین در ابتدای این جلسه ارتقاء سطح آگاهی مرغداران، ارتباط دامپزشکی با دهیاران واعضای شورای روستاها، رعایت دقیق اصول امنیت زیستی و همکاری و اطلاع رسانی دامپزشکان بخش خصوصی و دولتی را از مهمترین عوامل پیشگیری از شیوع بیماریهای طیوردر استان دانست و بر ادامه این روند تاکید کرد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استان قزوین نیز گفت: بررسی مقایسه ای اقدامات صورت گرفته در مرغداریهای صنعتی استان در قالب بازدید، نمونه برداری و انجام آزمایشهای مختلف تشخیص بیماریهای طیور بیانگر آنست که در شش ماهه اول سال ۹۵ تعداد ۳۶هزار و۳۱ مورد بازدید از مزارع پرورش طیور صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۹۴ از رشد ۲/۷ درصدی برخوردار بوده است.

وحید ابراهیم نژاد حمیدی ابراز امیدواری کرد: اداره کل دامپزشکی استان قزوین با در دست داشتن آخرین وضعیت سلامت گله های طیور و منطبق با سیاست های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور می تواندگام های محکمتری در ارتباط با کنترل و پیشگیری از بیماریهای های طیور بردارد.

وی تصریح کرد: بروز بیماری در طیور علاوه بر آنکه ممکن است با خسارات اقتصادی بسیار زیادی در صنعت مرغداری استان همراه باشد به دلیل مشترک بودن تعدادی از بیماریها بین انسان و طیور از جنبه بهداشت عمومی و سلامت جامعه انسانی نیز حائز اهمیت زیادی است.

حمیدی در پایان با ذکر مواردی از توانمندیهای آزمایشگاهی اداره کل دامپزشکی استان قزوین در زمینه پایش مولکولی بیماریهای طیور از طریق دستگاه real time PCR، از مسئولین فنی – بهداشتی و نیز مدیریت واحدها درخواست کرد: به محض مشاهده تلفات غیر متعارف در واحدهای پرورش طیور، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ و یا شماره ۴ رقمی ۱۵۱۲به اداره کل دامپزشکی استان قزوین گزارش کنند.