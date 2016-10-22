نخستین پناهگاه بحران شهر بیرجند راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی میرزایی پیش از ظهر شنبه در دیدار با نمانیده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: مکان این پناهگاه در پارکینگ شهرداری بیرجند در نظر گرفته شده که در صورت تایید شورای پدافند غیرعامل استان تا هشتم آبان ماه افتتاح می شود.

وی همچنین به تعیین چهار نقطه برای اسکان اضطراری مردم در زمان وقوع حوادث در شهر بیرجند اشاره کرد و گفت: تاکنون سه مورد از این نقاط به تصویب شورای مدیریت بحران شهرستان رسیده است.

رئیس سازمان آتش نشانی بیرجند با بیان اینکه این نقاط در پارک آزادی بیرجند، پارگ جنگلی و زمینی در مهر شهر در نظر گرفته شده اند، بیان کرد: برای ساکنین خیابان های معلم و غفاری نیز دو زمین در نظر گرفته شده که در حال رایزنی با دانشگاه و اداره کل اوقاف هستیم.

میرزایی اضافه کرد: این سازمان موظف شده است که تا پایان امسال زیرساخت های سایت های اسکان اضطراری را تعیین تکلیف کند.

اجرای کمربند سبز شهر بیرجند به طول ۶۰ کیلومتر

وی با تأکید بر لزوم نهادینه سازی آموزش در جامعه نیز گفت: در این راستا آموزش های خانه به خانه، ادارات و مدارس در دستور کار قرار گرفته و این آموزش ها به صورت رایگان برای هر دستگاه متقاضی ارائه خواهد شد.

دبیر پدافند غیرعامل شهرداری بیرجند احداث پارک پدافند غیر عامل را یکی دیگر از برنامه های شهرداری در زمینه پدافند غیرعامل عنوان کرد و افزود: مکاتبات کار انجام شده و در صورتی که مولفه مورد نیاز این پارک در اختیار شهرداری قرار گیرد آمادگی داریم در پارک های جدیدی که ساخته می شود این پارک را احداث کنیم.

میرزایی از اجرای کمربند سبز شهر بیرجند به طول ۶۰ کیلومتر در راستای مقابله با ریزگردها خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۰ کیلومتر از این کمربند ایجاد شده است.

افتتاح ۷ پایگاه اورژانس در استان

نماینده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه به اقدامات انجام شده در راستای پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون هفت پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی با هزینه کردی بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال در استان افتتاح شده است.

زنگویی با اشاره به افتتاح ساختمان اورژانس مرکز آموزشی درمانی ولی عصر(ع) بیرجند در این مدت، بیان داشت: برای افتتاح این پروژه نیز بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال از محل منابع دانشگاه هزینه شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت ساختمان مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات بحران با سازه سبک ضد زلزله در استان افتتاح شده است، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اردیبهشت ماه سال جاری به بهره برداری رسیده است.

وی، برگزاری جلسات کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل، برگزاری کارگاه سه روزه آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا، برگزاری تمرین تخلیه بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) و همکاری در برگزاری و اجرا مانور منطقه ای مراقبت بیماری تب کریمه کنگو را از جمله اقدامات دیگر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در زمینه پدافند غیر عامل برشمرد.