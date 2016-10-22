سی و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه بیرجند پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای تخصصی صنعت هسته ای کشور در بیرجند اظهار کرد: این نمایشگاه شامل سه بخش چرخه سوخت، نیروگاه تولید انرژی و کاربردی جانبی صنعت هسته ای است.

خلیل خلیلی از برپایی ۲۳ غرفه در این نمایشگاه خبر داد و گفت: ۵۰۰ عدد اقلام دانشگاهی در نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای وجود دارد.

وی با اشاره به موفقیت های دانشگاه بیرجند در سطح کشور، بیان کرد: در حال حاضر دانشگاه بیرجند در بعد پژوهشی جزو ۲۰ دانشگاه برتر کشور است.

خلیلی با بیان اینکه دانشگاه ها رسالت های متعددی را بر دوش دارند، گفت: آموزش، پژوهش، نگهداشت جمعیت و تربیت کارشناسان و متخصصین از جمله وظایف دانشگاه ها است.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: دانشگاه های مرزی در نگهداشت جمعیت نقش بسزایی داشته و باید به لحاظ کیفی و کمی افزایش یابند.

تحصیل ۱۲ هزار دانشجو در بیرجند

خلیلی ایجاد روحیه خودباوری در جامعه را یکی از وظایف مهم دانشگاه ها دانست و گفت: خوشبختانه دانشگاه های ایران در این زمینه عملکرد خوبی دارند.

رئیس دانشگاه بیرجند از تحصیل ۱۲ هزار دانشجو در بیرجند خبر داد و افزود: همچنین بیش از ۴۰۰ دانشجوی دکترا با ۴۵ کد رشته در این شهرستان تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید با همکاری یکدیگر هم افزایی کنند، اظهار کرد: باید دانشجویان با مسائل کاربردی جامعه کار کنند.