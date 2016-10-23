فراهم شدن ۱۰۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کردستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان، قنبر موسی نژاد مدیر کل کمیته امداد کردستان در جلسه عقد تفاهم نامه کمیته امداد و شرکت فاخر کرد سنندج گفت:این تفاهم نامه با هدف توانمندسازی و دستیابی به اشتغال مناسب برای مددجویان کردستانی و همچنین استقلال اقتصادی افراد و خانواده‌های نیازمند، منعقد می‌شود.

وی عنوان کرد: با این تفاهم نامه که میان کمیته امداد و شرکت فاخر کرد سنه منعقد خواهد شد، برای یکهزار نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد کردستان شغل ایجاد خواهد شد و با معرفی افراد نیازمند فاقد شغل از سوی این نهاد توسط آن شرکت در مشاغل مختلف بکارگیری و مشغول به فعالیت می شوند.

وی بیان کرد: کمیته امداد در قبال به کارگیری هر یک از مددجویان تحت حمایت این نهاد، در قالب بسته های تشویقی به مدت دو سال متوالی حق بیمه این افراد را پرداخت خواهد کرد، به نحوی که در سال اول به میزان ۱۰۰ در صد حق بیمه کارفرما و در سال دوم به میزان ۵۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت می کند.

مدیر کل کمیته امداد کردستان با اشاره به جمعیت یکصد هزار نفری تحت حمایت کمیته امداد کردستان، عنوان کرد: یکی از سیاستها و فعالیتهای این نهاد کاریابی و هدایت افراد و فراهم کردن زمینه اشتغال برای مددجویان، با هدف ایجاد منبع درآمد و خودکفایی آنان است و امید است با انعقاد این تفاهم نامه بخشی از مشکلات اقتصادی موجود در جامعه مددجویان کاهش پیدا کند.

موسی نژاد با بیان اینکه سال گذشته با تلاش این نهاد سه هزار و ۸۰۰ شغل برای مددجویان کردستانی ایجاد شد، افزود: برای سال جاری هم هدفگذاری بیش از سه هزار شغل انجام شده است.

وی اظهار داشت: امید است در قالب این تفاهم نامه قدم های مثبتی برای محرومان استان برداشته شود و سایر متمکنین، خیران و کارفرمایان هم با الگو برداری از این شرکت تشویق و در رفع مشکلات نیازمندان با این نهاد همکاری و مشارکت کنند.

مدیر شرکت کاریابی فاخر کرد سنه هم در این جلسه بیان کرد: این شرکت حدود ۲۲ سال است که با هدف ایجاد اشتغال و کاریابی برای اقشار مختلف جامعه مشغول به فعالیت است که با تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان اقشار کم درآمد و فاقد شغل تلاش می کند تا برای آنها فرصتهای شغلی مناسب فراهم کند.

توفیق رحمانی گفت: عمده فعالیت این شرکت کاریابی در شهرهای تهران، کرمان، پلدختر و گرگان است و هم اکنون با تعامل انجام شده با شهرداری تهران ۹۵۰ نفر از نیروی انسانی معرفی شده این شرکت در مناطق مختلف شهرداری تهران مشغول به کار هستند.

وی افزود: این شرکت با هدف اشتغال زایی برای اقشار ضعیف و نیازمند کردستانی منعقد شده است و شرکت تعهد می کند با بکارگیری افراد نیازمند جویای کار معرفی شده از سوی کمیته امداد در مشاغل مختلف، حقوق و مزایای نیروی انسانی بکارگیری شده را برابر قوانین جاری اداره کار پرداخت کند.

وی ادامه داد : با هدف حمایت از ایتام نیازمند کردستانی بسته تشویقی و مبلغ پرداختی کمیته امداد برای حق بیمه تامین اجتماعی سه ماهه اول مددجویان به کارگیری شده، جهت واریز به حساب ایتام نیازمند تحت حمایت کمیته امداد برگشت خواهد شد.

رحمانی افزود: همچنین در صورت نیاز به مشاغل اداری و دفتری، نیروی انسانی مورد نیاز از میان جامعه فارالتحصیلان دانشگاهی تحت حمایت کمیته امداد با معرفی از سوی آن نهاد بکارگیری خواهند شد.