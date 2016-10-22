ارتقاء فرمت پخش علت قطع برنامه های شبکه استانی سهند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، این سازمان برای بالا بردن کیفیت پخش برنامه های تعدادی ازشبکه ها، در حال تغییر فرمت پخش شبکه های مورد نظر را از اس دی (کیفیت معمولی) به اچ دی (کیفیت بالا) است.

در همین راستا و با توجه به کمبود فضای فرکانسی بر روی ماهواره، انتقال شبکه های اچ دی نیازمند مدیریت و استفاده بهینه از پهنای باند موجود در این بستر است و با تغییر فرمت پخش کلیه شبکه های استانی از MPEG۲ به MPEG۴ و فرمت انتقال DVBS به DVBS۲ در ماهواره، فضا و امکان لازم را برای این ارتقاء فرمت پخش شبکه های سراسری فراهم می آید.

بنا بر اعلام روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، شبکه های استانی موجود در فرکانس های ۱۲۳۲۲، ۱۲۲۶۴ و ۱۲۲۸۳ بعد ازتغییر فرمت برروی فرکانس ۱۲۳۰۲ با نرخ بیت ۳۲۰۰۰ و پلاریزاسیون افقی قرارداده شدند و این فرکانس هم اکنون با رسیورهای دارای سیستم MPEG۴ و DVBS۲ قابل دریافت است.

سازمان صدا و سیما در مرحله اول اقدام به قطع فرکانس ۱۲۳۲۲ کرده تا حرکت به سمت تکمیل کردن پروسه پخش اچ دی را آغاز کند و بر همین اساس در هفته های آینده با قطع شدن فرکانس های ۱۲۲۶۴ و ۱۲۳۸۳، برنامه های شبکه های استانی فقط از طریق فرکانس ۱۲۳۰۲ قابل دریافت خواهد بود.

این سازمان به مخاطبان توصیه کرده است که با درنظر گرفتن این شرایط و همچنین عدم امکان دریافت مسابقات فوتبال در بستر ماهواره، استفاده از گیرنده دیجیتال بهترین و ارزانترین گزینه برای استفاده از شبکه های اچ دی و همچنین مسابقات فوتبال چه درسطح ملی و چه درسطح خارجی است زیرا حتی مسابقات تیم ملی با کشور های خارجی فقط در بستر دیجیتال دریافت می شود.

گفتنس است اطلاعات دریافت شبکه سهند درسایت صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی به نشانی http://tabriz.irib.ir/tv موجود است.