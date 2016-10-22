بصیرت نگاه پلیس را در جامعه نافذ می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی بهشتی پور امروز در آیین تکریم معارفه روسای قدیم و جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان ایلام اظهار داشت: امروز ایران با وجود توطئه های بی شمار دشمنان از امن ترین کشورهای جهان است.

وی ادامه داد:امنیت موجود در کشور به برکت اهل بیت و جانفشانی نیروهای خدوم نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح محقق شده است.

جانشین عقیدتی سیاسی ناجا در ادامه به موضوع اربعین و تاثیر آن در بصیرت افزایی کارکنان انتظامی استان ایلام اشاره کرد و گفت: امروز شما در استانی مشغول خدمت هستید که گردوغبار زائران اباعبدا..الحسین(ع)بر شما مزین می شود و این نعمتی است که نصیب هر کس نمی شود.

وی دینداری و بصیرت را عامل رسیدن به مقصود و هدف متعال عنوان کرد و گفت: استفاده صحیح و درست از برنامه های دینی باعث رسیدن انسان به کمال و سعادت است.

حجت الاسلام بهشتی پور تصریح کرد: بصیرت افزایی و نظارت بر اعمال و رفتار،از نکات مهمی است که باید انجام گیرد تا مسیر درست و بدون لغزش به کارکنان نشان داده شود.

وی گفت: پلیس با آگاهی و بصیرت افزایی کامل می تواند در ماموریت های خود از جمله برقراری امنیت و برخورد مجرمان از درک بیشتری برخوردار باشد.

جانشین عقیدتی سیاسی ناجا دوره های بصیرت را عامل اصلی در جلوگیری و ریزش کارکنان دانست که آن ها را از انحراف و خطر حفظ می کند.

گفتنی است در این مراسم از زحمات و تلاش های خالصانه حجت الاسلام والمسلمین بهمن جوشقانی در مدت تصدی ریاست عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان تقدیر و حجت الاسلام والمسلمین حسن محتشمی به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان ایلام معرفی شد.