  1. استانها
  2. ایلام
۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

جانشین عقیدتی سیاسی ناجا:

بصیرت نگاه پلیس را در جامعه نافذ می کند

بصیرت نگاه پلیس را در جامعه نافذ می کند

ایلام-جانشین عقیدتی سیاسی ناجا با تاکید بر لزوم توجه به بصیرت افزایی کارکنان نیروی انتظامی برای موفقیت در اجرای ماموریت ها، گفت: بصیرت نگاه پلیس را در جامعه نافذ می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی بهشتی پور امروز در آیین تکریم معارفه روسای قدیم و جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان ایلام اظهار داشت: امروز ایران با وجود توطئه های بی شمار دشمنان از امن ترین کشورهای جهان است.

وی ادامه داد:امنیت موجود در کشور به برکت اهل بیت و جانفشانی نیروهای خدوم نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح محقق شده است.

جانشین عقیدتی سیاسی ناجا در ادامه به موضوع اربعین و تاثیر آن در بصیرت افزایی کارکنان انتظامی استان ایلام اشاره کرد و گفت: امروز شما در استانی مشغول خدمت هستید که گردوغبار زائران اباعبدا..الحسین(ع)بر شما مزین می شود و این نعمتی است که نصیب هر کس نمی شود.

وی دینداری و بصیرت را عامل رسیدن به مقصود و هدف متعال عنوان کرد و گفت: استفاده صحیح و درست از برنامه های دینی باعث رسیدن انسان به کمال و سعادت است.

حجت الاسلام بهشتی پور تصریح کرد: بصیرت افزایی و نظارت بر اعمال و رفتار،از نکات مهمی است که باید انجام گیرد تا مسیر درست و بدون لغزش به کارکنان نشان داده شود.

وی گفت: پلیس با آگاهی و بصیرت افزایی کامل می تواند در ماموریت های خود از جمله برقراری امنیت و برخورد مجرمان از درک بیشتری برخوردار باشد.

جانشین عقیدتی سیاسی ناجا دوره های بصیرت را عامل اصلی در جلوگیری و ریزش کارکنان دانست که آن ها را از انحراف و خطر حفظ می کند.

گفتنی است  در این مراسم از زحمات و تلاش های خالصانه حجت الاسلام والمسلمین بهمن جوشقانی در مدت تصدی ریاست عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان تقدیر و حجت الاسلام والمسلمین حسن محتشمی به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان ایلام معرفی شد.

کد مطلب 3802658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها