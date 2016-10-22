به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم صادر شده از سوی دکترسیدتقی نوربخش بدین شرح است:

جناب آقای ولی‌الله افخمی‌راد

سلام علیکم

نظر به تعهد و تخصص و تجارب ارزنده حضرتعالی به موجب این حکم به سمت معاون اقتصادی و برنامه ریزی منصوب می شوید.

امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات ائمه معصومین علیهم السلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی، امانت داری، مقررات مربوطه، توجه به منافع و مصالح سازمان، استفاده از تمام ظرفیتها و سرمایه های انسانی متخصص و مجرب و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامه ریزی و پایش عملکرد در راستای نیل به اهداف تبیین شده بویژه اصول و سیاست های نظام جامع تأمین اجتماعی و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان تلاش نمائید.

با عنایت به برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر وظائف معاونت اقتصادی و برنامه ریزی مقتضی است موارد ذیل را عنایت بفرمایید.

١- تمرکز بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بعنوان مهمترین راهبرد برنامه ریزی اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی

٢- تقویت ظرفیت و نقش آفرینی سازمان بعنوان مهمترین نهاد اجتماعی و پیشران اقتصادی کشور

٣- ارتقاء نظام جامع اطلاعاتی حوزه های مأموریت سازمان و تدوین تحلیلهای مبتنی بر اطلاعات جهت برنامه ریزی و عملیات حوزه های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری

٤- پیاده سازی و تقویت نظام مستمر پایش سرمایه گذاری

٥- تجزیه و تحلیل مستمر فضای کسب و کار داخلی و بین المللی و انتقال به حوزه های مربوطه

٦- بازسازی ساختار پرتفوی سازمان و پیاده سازی ساختار مدیریت دارایی ها و حداکثر کردن دارایی های سازمان از طریق هم افزایی و مکانیزم های توسعه ای

٧- اصلاح و بهینه سازی سرمایه گذاری ها با تمرکز بر تعهدات سازمان و حوزه های کسب و کار

٨- مطالعه، امکان سنجی، پیگیری و اجرای طرح ها، ابزارهای مالی و روش پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی

٩- نظارت مستمر و تسهیل گر در مورد شرکتها، موسسات و نهادهای مالی

١٠- پایش برنامه های ٥ ساله سازمان و ارائه گزارش به حوزه های عملیاتی و اجرایی

از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان و رعایت قانون مداری، اعتدالگرایی، و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسئلت می کنم.

لازم به ذکر است، ولی الله افخمی راد پیش از این مسئولیت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را بر عهده داشت.