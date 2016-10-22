نبود خوابگاه ورزشی مشکل اصلی کردستان/عضویت ۶۰ ورزشکار در تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر امروز در جریان دیدار مدیران ورزش و جوانان و همچنین روسای هیات های ورزشی با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: ورزش یکی از اولویت های اصلی در کشور به شمار می رود و به دلیل درگیر بودن بخش زیادی از مردم لازم است که به ویژه به این مهم توجه شود.

وی ادامه داد: کردستان در بخش ورزش یکی از استانهای مستعد و برتر کشور است ولی متاسفانه سهم اعتبارات و بودجه این حوزه متناسب با توان و ظرفیت های استان کردستان نیست و به همین دلیل یکی از اولویت های اصلی ما تلاش برای افزایش اعتبارات در بخش ورزشی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان یادآور شد: امروز یکی از مهمترین مشکلات ما در بخش ورزشی نبود خوابگاه است که متاسفانه این کمبود نه تنها در سنندج بلکه در تمامی شهرستانهای استان کردستان وجود دارد.

وی به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته برای احداث خوابگاه ورزشی در کردستان اشاره کرد و افزود: با تلاش های صورت گرفته در سنندج و سقز کار احداث خوابگاه آغاز شده است و انتظار می رود که با حمایت های سازمان برنامه و بودجه استان و همچنین حمایت های استانداری و فرمانداری ها در تمامی شهرستانها خوابگاه ورزشی احداث شود.

جولایی در بخش دیگری از سخنان خود به عضویت ۶۰ کردستانی در تیم های ملی کشورمان در رشته های مختلف خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۶۰ ورزشکار کردستانی در اردوی تیم های ملی حضور پیدا کرده اند.

وی با اشاره به توان و ظرفیت های بالای استان کردستان در بخش ورزش، گفت: خوشبختانه کردستان ظرفیت های خوبی در تمامی حوزه های ورزشی در اختیار دارد ولی به دلیل محدودیت های اعتباری از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری نمی شود و این یکی از مشکلات ماست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان از سازماندنی ۵۰ هزار ورزشکار در این استان خبر داد و افزود: همچنین در شش ماهه اول سال جاری ورزشکاران کردستانی در رقابت های جهانی موفق به کسب شش مدال شده اند که این موفقیت نشان دهنده ظرفیت و توان بالای استان کردستان به شمار می رود.

در جریان برگزاری این نشست صالح سیدالشهدایی، اشرف هدایت نژاد و علی پژگول از پیشکسوتان و روسای هیات های ورزشی استان کردستان نیز به بیان دیدگاه ها و مشکلات بخش ورزش پرداختند.