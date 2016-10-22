به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به دومین سالگرد فوت آیت الله محمدرضا مهدوی کنی صدا و سیما در همه شبکه های سراسری پخش مجموعه مستند ۵ قسمتی «کیمیا» را شروع کرده است. مستندی که سراغ همه گروه های سیاسی جامعه رفته و دیدگاه آنها را درباره آیت الله مهدوی کنی پرسیده است.

حمید نوبهار درباره پرداختن به شخصیت آیت الله مهدوی کنی در یک روایت متفاوت عنوان کرد: آیت الله مهدوی کنی شخصیت متفاوتی داشت و به عنوان یک انقلابی اصیل که از روز اول مبارزه با امام خمینی ( ره) همراه بوده و تا روز آخر عمر انقلابی مانده است، رفتار و منش دینی و سیاسی خاصی داشتند. همین مسأله باعث شد که روایت ما هم متفاوت باشد.

وی ادامه داد: ایشان روحیاتی داشتند که همه گروه های سیاسی و اجتماعی را جذب می کرد. شخصیت خود را فراتر از جناح و گروه معنا می کرد. به عبارتی معتقد بود هر ایرانی که به اسلام و انقلاب علاقه دارد می تواند یک جایی به درد بخورد پس نباید آنها را از خود دور کنیم.

این مستندساز درباره پرداختن به شخصیت آیت الله مهدوی کنی و مصاحبه با شخصیت هایی با دیدگاه های مختلف در مستند خود، اظهار کرد: در نگاه برخی از مردم این افرادی که در قاب تصویر ما قرار گرفتند دو طیف سیاسی دور از هم هستند و شاید دیالوگ مشترکی نداشته باشند اما شخصیت آیت الله مهدوی کنی برای همه آنها عزیز بود و به راحتی وقت مصاحبه به ما دادند. از آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفته تا احمدی نژاد در مستند ما صحبت می کنند. از آن مهمتر رسانه ملی بود که بسیار همکاری کرد تا همه ابعاد مختلف آیت الله مهدوی کنی را نشان دهد.

وی با اشاره به اقدام رسانه ملی در نمایش این مستند تصریح کرد: صدا و سیما نقد می شود که گاهی جناحی است و از گروه خاصی طرفداری می کند. با اینکه مدیران ارشد سازمان آن را رد کرده بودند اما فرصتی برای بیان این ادعا کمتر وجود داشت. مستند «کیمیا» و علاقه مدیران برای پخش چندباره آن نشان از اهتمام رسانه ملی در پوشش همه سلیقه های جامعه است. حضور تلویزیونی آیت الله هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد نشان داد رسانه ملی متعلق به همه مردم است.

نوبهار درباره روایت خود از آیت الله مهدوی کنی نیز گفت: ما از میان بسیاری از ویژگی های مرحوم، ۵ خصلت را گلچین کردیم. اول روحیه انقلابی، دوم فراجناحی بودن، سوم عرفان عملی، چهارم نیروسازی برای انقلاب و پنجم که از همه مهمتر بود ولایت مداری ایشان است. این مستند در نهایت می خواهد به جوان امروز بگوید برای آنکه جوان انقلابیِ مفیدی باشد چه چیز نیاز است و چه چیز نیاز نیست.

وی اضافه کرد: برخی روحیات و افکار شاید با انقلابی اصیل بودن همخوانی نداشته باشد. برخی تندروی ها و از آن طرف کند شدن‌ها که مسائل روزمره زندگی به انسان تحمیل می کند مطلوب آیت الله مهدوی کنی نبود. آیت الله مهدوی کنی یک الگوی خوب است. هم کار اجرایی زیاد داشته، هم کار فکری کرده اند، ارتباط مناسبی بین عرفان و سیاست داشتند و همچنین نیروهای زیادی در دانشگاه امام صادق (ع) تربیت کرده اند.

وی در پایان درباره عملکرد رسانه ملی در به تصویر کشیدن افراد و گروه ها تصریح کرد: معتقدم مسیری که رسانه ملی در پیش گرفته بسیار خوب است. اینکه همه گروه ها از ما راضی باشند طبیعتا ممکن نیست اما اینکه همه را فعال نگه دارید که درباره تو نظر بدهند، مهم است. صدا و سیما با بررسی همه نوع تفکر در حوزه انقلاب اسلامی به مخاطب خودش حق انتخاب می دهد. شاید با دیدن یکی دو برنامه این مشخص نشود اما روند کلی به همین سو است. من از عبدالعلی علی عسگری رییس رسانه ملی و مرتضی میرباقری معاون سیما صمیمانه تشکر می کنم. از حجت الاسلام میرلوحی داماد آیت الله مهدوی کنی نیز ممنونم.