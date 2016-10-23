۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:

تاسیس بانک شهر دستاوردی مهم برای شهرهاست

عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد با حمایت بانک شهر از پروژه‌های عمرانی، شاهد کاهش بسیاری از مشکلات کلانشهرها در زمینه تامین منابع مالی هستیم که همواره دغدغه نخست شهرداری‌ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، اقبال محمدیان با اشاره به این‌که در کشورهای توسعه یافته سیتی بانک‌ها کمک بزرگی به عمران و آبادی شهرها در مسیر توسعه و پیشرفت هستند و در این راستا بانک شهر نیز در انجام وظایف خود موفق عمل کرده است، افزود: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که بانک شهر توانسته ماموریت خود را در زمینه تامین منابع مالی شهرها به نحوی ایفا کند که هر روز شاهد توسعه کلانشهرها باشیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس دهم تصریح کرد: بی شک همین که یک نهاد مالی توانسته از لحاظ منابع مالی شهرها را حمایت کند، دستاورد بسیار خوبی برای شهرهاست.

وی تقویت پروژه‌های عمرانی در سطح استان خوزستان و کلان شهر اهواز را ناشی از ورود بانک شهر با هدف تقویت توان مالی شهرداری اهواز دانست و گفت: امروز انتظار داریم که بانک شهر به تمامی کلانشهرها ورود کند تا شاهد توسعه بیش از پیش شهرها باشیم.

محمدیان همچنین گفت: قطعا راه اندازی بانک شهر در تمامی شهرها کمک بزرگی به شهرداری‌های مناطق مختلف بوده تا بخش قابل توجهی از مشکلات تامین منابع درآمدی برطرف و روند اجرای پروژه‌ها منجر به عمران و توسعه شهرها شود.

