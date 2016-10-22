به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، ملوک سید آبادی مدیریت فرهنگی و هنری منطقه چهارده و رئیس فرهنگسرای اخلاق با اعلام این خبر گفت: طرح جهاد مهربانی، از سوی قرارگاه جهاد مهربانی در همه مراکز وابسته به شهرداری تهران با شعار «تهران، مدرسه ای برای همه» اجرا می شود.

سید آبادی رویکرد طرح جهاد مهربانی را شناسایی، سازمان دهی و آموزش برشمرد و در تبیین مراحل این طرح گفت: فاز اول این طرح که با عنوان «آموزش کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل» اجرا می شود در سه بخش، آموزش تحصیلی، آموزش مهارت‌های مختلف اجتماعی و توانمند سازی جهت اشتغال آنهاست.

رییس فرهنگسرای اخلاق مخاطبان این طرح را کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل، حامیان، همیاران، موسسات و گروه‌های خیر مردمی عنوان کردکه شهروندان با اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی که مشارکت در تدریس، مددکاری، نذر فرهنگی، رسیدگی به خانواده‌های نیازمند می‌توانند در این طرح سهیم شوند.

وی کمک‌های نقدی، حمایت غیرنقدی مثل خوراکی، میوه، پوشاک، لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی، همچنین آموزش و مددکاری و معرفی کردن نیازمندان و حمایت قراردادن گروهی کودکان نیازمند به تحصیل توسط موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد را از جمله مشارکت شهروندان در این طرح عنوان کرد.

به گفته سید آبادی، مطابق هماهنگی انجام شده فرهنگسرای اخلاق و تمامی خانه‌های فرهنگ سازمانی و مشارکتی و کتابخانه های تابعه به مدت دو هفته ضمن اطلاع رسانی در مراکز فرهنگی و پذیرش مشارکت شهروندان در زمینه‌های مختلف در این طرح، با حضور در اماکنی که این عزیزان حضور دارند نسبت به ثبت نام آنها اقدام می‌کنند.

مدیر فرهنگی هنری منطقه چهارده افزود پس از ثبت نام و ساماندهی کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل در قالب سه فصل و جدول زمان‌بندی شده، مشخص بودن محتوای آموزشی متناسب با اهداف طرح، فعالیت‌های آموزشی در مراکز تابعه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ انجام می‌شود و محصول فرهنگی متناسب با اهداف طرح نیز توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد.

فرهنگسرای اخلاق در خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع است. و شماره تلفن ۳۳۳۵۵۰۳۶ آماده پاسخگویی به شهروندان درباره این طرح است.