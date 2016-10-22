ورزش زمینه ساز نشاط اجتماعی/بخشی از برنامه ۹۰ به ضرر ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی ظهر امروز در جریان دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان و شماری از روسای هیات های ورزشی استان کردستان اظهار داشت: ورزش زمینه ساز افزایش نشاط اجتماعی در جامعه است و وقتی که یک ورزشکار موفقیت به دست می آورد دل ملت ایران شاد می شود و این دستاورد بسیار مهم و بزرگی برای کشور دارد.

وی ادامه داد: تشویق جوانان در شکوفایی استعدادهای ورزشی بسیار نقش دارد و استان کردستان دارای استعدادهای ورزشی فراوانی است که با حمایت، تشویق و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی می توان بسیاری از مشکلات این بخش را مرتفع و در شکوفایی استعدادهای ورزشی استان گام های خوبی برداشت بنده تا جایی که بتوانم برای بروز این استعدادها کمک می کنم...

وی گفت: یکی از مواردی که در جهان امروز بصورت یک مساله اهمیت دار به آن پرداخته می شود ورزش است و این موضوع اهمیت بالایی در سطح بین الملل به خود اختصاص داده است به نحوی که حضور موفق ورزشکاران در صحنه های ورزشی در عرصه جهانی با آبروی کشورها عجین شده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان با تبریک هفته تربیت بدنی عنوان کرد: تشویق جوانان در شکوفایی استعدادهای ورزشی بسیار نقش دارد و استان کردستان دارای استعدادهای ورزشی فراوانی است که با حمایت، تشویق و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی می توان بسیاری از مشکلات این بخش را مرتفع و در شکوفایی استعدادهای ورزشی استان گام های خوبی برداشت بنده تا جایی که بتوانم برای بروز این استعدادها کمک می کنم.

وی نگاه تک بعدی به ورزش را آفت بزرگی عنوان کرد و افزود: نگاه تک بعدی به ورزش یکی از مشکلات مهم است که موجب ایجاد مشکلات فراوانی در جامعه شده که در بسیاری از مواقع موجب کم توجهی به ورزش می شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: ورزش و رشد ارتباطات اجتماعی دو موضوع مهم است که ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و ورزش موجب رشد ارتباطات می شود و تبادل فرهنگی و نزدیکی بیشتر دیگر کشورها با آداب و رسوم و ارزش های جوامع دیگر را به همراه دارد.

وی ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه را از نتایج موفقیت ورزشکاران در عرصه بین الملل دانسته و خاطر نشان کرد: پیروزی ورزشکاران در عرصه رقابت های جهانی موجب خوشحالی همه ملت ایران می شود و یک نشاط و خوشحالی اجتماعی را به همراه دارد که در کمتر مواردی می بینیم که یک موضوع در جامعه این چنین نشاط آور باشد.

نایب رییس دوم کمیسیون سیاسی و اجتماعی مجلس خبرگان به آیات متعددی از قرآن اشاره کرد و گفت: خداوند متعال بنده قوی خود را دوست دارد و کسانی که می خواهند روحیه مقاومت و آمادگی جسمی خود را حفظ کنند تا همیشه در مقابل دشمنان مقاوم باشند به ورزش های سخت باید روی آورند.

وی با اشاره به اینکه اسلام دینی است که همه ابعاد آن به هم پیوسته است، گفت: دین اسلام برای همه جنبه های زندگی برنامه دارد و در این دین آسمانی جسم و روح به هم پیوسته اند و روح سالم در جسم سالم است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه تلفیق فرهنگ و ورزش در توسعه ورزش زورخانه ای موثر بوده است، افزود: یکی از دلایل موفقیت ورزش پهلوانی و زرورخانه ای تلفیق این ورزش با فرهنگ بوده که اثر مستقیم بر جسم و روح انسان دارد.

وی بهترین نوع سرمایه های زندگی را داشتن فرزندانی صالح عنوان و افزود: بهترین نوع سرمایه های کشور سرمایه انسانی است و بهترین موضوعی که همین سرمایه های انسانی را خوشحال می کند داشتن فرزندان و نسلی سالم و صالح است که موجب افتخار و چشم روشنی کشور و خانواده هایشان می شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی با اشاره به اینکه استفاده از فضای مجازی و بازی های رایانه ای موجب کاهش کم تحرکی دانش آموزان شده است، گفت: یکی از مضرات استفاده افسار گسیخته از فضای مجازی و بازی های رایانه ای لطمه زدن به ورزش است که باعث کم تحرکی و سکون دانش آموزان شده است.

وی گفت: یکی از انواع اعتیاد، اعتیاد به فضای مجازی است و فضای مجازی به اندازه اعتیاد خطرناک است این موضوع کاهش افت تحصیلی دانش آموزان و در نتیجه کم شدن شتاب علمی کشور را به همراه داشته است.

وی به ضررهای فضای مجازی و پرداختن صرف به آن اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروز حتی در حوزه رسانه ای نیز ضرر زیادی متوجه ورزش است و همین برنامه ۹۰ در تلویزیون ضرر زیادی به ورزش به ویژه فوتبال وارد می کند.

وی اظهار داشت: در بخشی از این برنامه معمولا توهین های افراد به یکدیگر پخش می شود و معمولا هر کسی حرف خود را زده و دیگری را محکوم می کند که این وضعیت با روح ورزش که هماهنگ ترویج اخلاق و جوانمردی است، سازگار نیست و به راستی جای تاسف دارد.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به لزوم تقویت و ترغیب جوانان به ورزش تصریح کرد همه دستگاه ها و خصوصا اداره کل ورزش و جوانان تلاش کنند نقش ورزش در زندگی پر رنگتر شود و از طریق برنامه های تشویقی مردم را به ورزش ترغیب نمایند.

وی خاطر نشان کرد: برای بروز و ظهور استعدادهای ورزشی استان کردستان باید تلاش شود و برنامه ریزی به گونه ای انجام شود که حمایت ها و سرمایه های بخش خصوصی جذب گردد و بخش دولتی هم باید به بخش خصوصی کمک کند زیرا یکی از بخش های خصوصی سازی در بعد ورزشی است.

آیت الله حسینی شاهرودی آسیب شناسی در حوزه ورزش را ضروری دانسته و افزود: در همه کارها قبل از مرحله اجرا باید آسیب شناسی کرد گاهی پخش برخی از برنامه ها خود ضد ورزش است و موجب دلسردی افکار عمومی می شود.