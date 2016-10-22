طرح آزمایشی مراقبت پرستاری در ۵۶ بیمارستان کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نجاتیان ظهر شنبه در گردهمایی رابطان بیمارستانی اجرای دستورالعمل مراقبت به شیوه موردی بیمارستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در دانشگاه قائم مشهد برگزار شد، با بیان اینکه از هر دانشگاه علوم پزشکی کشور یک بیمارستان در قالب اجرای طرح آزمایشی مراقبت پرستاری به شیوه موردی انتخاب شده است، اظهار کرد: این طرح به صورت آزمایشی در ۵۶ بیمارستان کشور، اجرا شده که بیمارستان تخصصی اطفال دکتر شیخ مشهد یکی از آنها است.
وی با اشاره به اینکه از قدیمیترین روشهای پرستاری، مراقبت پرستاری به شیوه موردی است که در مقاطعی به دلیل کمبود پرستار و حجم کار زیاد روشهای دیگری برای مراقبتهای پرستاری در کشور نهادینه شد، افزود: مراقبت موردی پرستاری یک شیوه مراقبتی اصولی در دنیا است که یک پرستار در یک نوبت کاری تمام مراقبتهای بیماران خود را بر عهده میگیرد.
مدیرکل دفتر ارتقا سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در روش رایج مراقبت یک پرستار مسئول گرفتن علائم حیاتی بیمار و پرستار دیگر مسئول ثبت پرونده بیمار است و در ازای نگاه انسانی، نگاه مکانیکی به بیمار میشود، تصریح کرد: در قالب طرح مراقبت موردی پرستاری هر پرستار در یک نوبت کاری از چند بیمار بهطور کامل مراقبت میکند و در ابتدای زمان کاری، خود را به بیماران معرفی کرده و با تعویض نوبت کاری به بیمار اطلاع میدهد که مراقبتهای بعدی را دیگر همکاران انجام میدهند.
وی با تاکید به اینکه از مزایای این طرح رضایتمندی بیمار، افزایش رضایتمندی پرستار و کاهش خطرات برای بیماران است، ابراز کرد: تا پایان سال جاری، تعداد ۱۷ هزار نفر به مجموعه وزارت بهداشت و درمان افزوده میشوند که ۱۱ هزار نفر از آنها، مربوط به بخش پرستاری هستند که آزمون استخدامی این تعداد آبان ماه جاری برگزار خواهد شد.
نجاتیان تاکید کرد: طرح مراقبت پرستاری به شیوه موردی یا case metode از نیمه دوم سال جاری در تمام بیمارستانهای کشور اجرا میشود.
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