خطر «سنبل آبی» همچنان آبندان های شهرستان شفت را تهدید می کند

گزارش خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مریم اصغری: وجود برخی تهدیدات زیست محیطی امروز به دغدغه ای مهم برای مسئولان و دوستداران محیط زیست تبدیل شده و همگان تلاش می کنند تا با استفاده از راهکار های مناسب با این تهدیدات برخورد کنند.

سنبل آبی که چندسالی است مهمان تالاب، آبندان، رودخانه و منابع آب شیرین استان گیلان بوده و به رغم ظاهر زیبا و فریبنده مشکلات فراوانی را برای گیلانیان به دنبال داشته یکی از این تهدیدات است. این گونه مهاجم با رشد سریع سبب شده عمق تالاب ها کاهش یافته و گیاهان بومی نیز نابود شوند. سم توکسینی که از این گیاه ترشح می شود برای گیاهان و آبزیان تالاب خطرناک بوده و حتی وجود این گیاه در حرکت قایق ها بر روی تالاب نیز اختلال ایجاد می کند.

آبندان ۱۴ هکتاری ملاسرای شفت نیز یکی از چند آبندان و تالابی است که در استان گیلان با این مشکل مواجه بوده و بعداز شناسایی توسط اداره حفاظت از محیط زیست، با حضور ۴۰ نفر از گروه های مردم نهاد، اهالی دهستان ملاسرا و دوستداران محیط زیست، از گیاه سنبل آبی پاکسازی شده است. با این حال مسئولان این شهرستان معتقدند که خطر گسترش این گیاه مهاجم به صورت کامل رفع نشده و هنوز بسیاری دیگر از آبندان های شهرستان همانند آب های منطقه چکوسر، کوزان و... را تهدید می کند.

پایش مستمر و مدیریت مهم ترین مرحله مقابله با سنبل آبی

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت در جلسه کارگروه پدافندغیرعامل که عصر شنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری شفت برگزار شد، اظهار کرد: یکی از بخش های پدافند غیرعامل مربوط به تهدیدات زیست محیطی است.

رضا زمانی با بیان اینکه امروز حفاظت از محیط زیست یکی از مهم ترین مسائل جهان است، افزود: در این میان گسترش گیاه مهاجم سنبل آبی نیز جزء همین تهدیدات و خطرات مخرب محیط زیست برشمرده می شود.

وی با اشاره به وجود سنبل آبی در آبندان ۱۴ هکتاری ملاسرای شفت و عملیات پاکسازی آن، گفت: مبارزه با این گونه مهاجم هنوز در شهرستان شفت به اتمام نرسیده بلکه متاسفانه براساس گزارشات در برخی دیگر از آبندان ها این شهرستان وجود این گونه مهاجم مشاهده شده است.

زمانی به نشر دوباره سنبل آبی در منطقه چکوسر، کوزان و حتی در برخی نقاط شادخال شهرستان شفت اشاره وخاطرنشان کرد: پایش مستمر مناطق پاکسازی شده، مهم ترین کار بعد از جمع آوری این گیاه از سطح تالاب و آبندان است.

وی با بیان اینکه سنبل آبی جزء ۱۰ علف مهاجم و خطرناک دنیا شناخته شده است، تصریح کرد: شیوه مدیریت برای پیشگیری از ورود این گیاه به آبندان، رودخانه و تالاب بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و متاسفانه در برخی از موارد خود ما در حین جمع آوری باعث اشاعه و نشر آن در مناطق دیگر می شویم.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت با اشاره به اینکه سنبل آبی با هر رطوبت و روزنه آبی به سرعت رشد و تکثیر می یابد، اظهار کرد: تدوین یک برنامه مدون برای اجرای پایش های مستمر یکی از دغدغه های اصلی سازمان محیط زیست و دوستداران طبیعت است.

تهدید محیط زیست گیلان در ۱۵ سال گذشته با ۱۰ گونه مهاجم

وی در ادامه به ضرورت تعامل و همکاری همه دستگاه ها برای مقابله با این مشکل در سطح شهرستان شفت اشاره کرد و افزود: سازمان محیط زیست به تنهایی و بدون حضور سایر نهادها نمی تواند با این مشکل برخورد کند.

به گفته این مسئول در ۱۵ سال گذشته استان گیلان حداقل با ۱۰گونه گیاه مهاجم اعم از آفت مگس زیتون، بلایت (آفت شمشاد)، آزولا و... مواجه بوده که به عنوان یک تهدید زیستی محیط برای محیط زیست استان گیلان مطرح هستند.

وی ادامه داد: اگر مدیریت و برنامه ریزی مناسب در سطح کلان کشور، استان و شهرستان برای مبارزه و مقابله با این گونه های مهاجم تدوین نشود مطمئنا ادامه مسیر پیش رو می تواند به اقتصاد محیط زیست و حتی فرهنگ استان ضربه وارد کند.

زمانی با اشاره به روش های مقابله با این گونه مهاجم، گفت: چهار روش برای مبارزه با سنبل وجود داشته که متاسفانه در استان بیشتر از روش مکانیکی آن استفاده می شود که باید با کارشناسی مناسب زمینه های بهره گیری از سایر روش ها نیز فراهم شود.

سنبل آبی تهدیدی که باید به فرصت تصفیه آب های آلوده تبدیل شود

در ادامه این جلسه معاون فرماندار شفت نیز یکی از وظایف کارگروه پدافند غیرعامل را ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با هرگونه تهدید بدون استفاده از جنگ افزار عنوان کرد و گفت: بحث تهدیدات زیست محیطی یکی از مهم ترین بخش هایی است که این کارگروه باید برای آن برنامه ریزی کند.

رحمت حیدری نژاد با اشاره به نشر و گسترش گیاه سنبل آبی در آبندان ملاسرای شفت، افزود: اگر در ابتدای ورود این گونه مهاجم شناخت و اطلاعات مناسبی وجود داشت هیچگاه شاهد درگیری ۱۴ هکتاری این آبندان با گونه مهاجم سنبل آبی نبودیم.

وی به برگزاری جلسات متعدد برای حل این مشکل در سطح شهرستان با حضور مدیران ارشد استانی پدافند غیرعامل و محیط زیست اشاره و خاطرنشان کرد: به رغم جمع آوری سنبل آبی از سطح آبندان ملاسرای شفت ولی این موضوع هنوز به صورت کامل حل نشده است.

معاون فرماندار شفت با تأکید برضرورت پایش مستمر این منطقه توسط محیط زیست، تصریح کرد: نبود پایش مستمر موجب می شود که این گیاه دوباره فرصت جولان در آبندان های منطقه را کسب کند.

وی با اشاره به همکاری و تعامل همه دستگاه های اجرایی و گروه های مردم نهاد در زمینه جمع آوری سنبل آبی در شفت، ادامه داد: وجود شناخت و اطلاع رسانی کافی در خصوص اثرات مخرب این گونه گیاهی سبب شد با حضور و تعامل دستگاه های اجرایی شهرستان این مشکل را به حداقل برسانیم.

حیدری نژاد با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کرده اند، گفت: سنبل آبی به رغم ماهیت مخرب و خطراتی که دارد می تواند به عنوان یک منبع مناسب برای تصفیه آب های آلوده استفاده شود که متاسفانه هنوز در ایران به این نقطه نرسیده ایم.

به گفته این مسئول بسیاری از کشورها این گونه گیاهی را در قفس های مخصوص پرورش و در مناطق آبی آلوده خود قرار می دهند، این گیاه در این حالت علاوه بر رشد و تکثیر آب را نیز سریعا از هرگونه آلودگی پاک می کند که ما باید به این درجه رسیده و از این تهدید زیست محیطی به عنوان یک فرصت بهره ببریم.