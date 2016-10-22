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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

۴ تروریست «سپاه صحابه» در کراچی بازداشت شدند

۴ تروریست «سپاه صحابه» در کراچی بازداشت شدند

چهار تن از تروریست های سپاه صحابه در عملیات نیروهای مبارزه با تروریسم پاکستان در کراچی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «شیعیت نیوز»، نیروهای مبارزه با تروریسم پاکستان چهار تن از تروریست های وابسته به «سپاه صحابه» در مناطق «کورنگی» و «اورنگی» در شهر کراچی بازداشت کردند.

بر اساس گزارش منابع امنیتی این تروریست ها در ترور، آدم ربایی، انجام عملیات تروریستی و ساخت جلیقه های انتحاری دست داشتند. 

لازم به ذکر است این تروریست ها در ترور و کشتار شیعیان در پاکستان نقش دارند.

در عملیات نیروی پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان مقادیری سلاح، مهمات و جلیقه های انتحاری از تروریست ها کشف و ضبط شد.

کد مطلب 3802721
علی کاووسی نژاد

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