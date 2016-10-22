۴ تروریست «سپاه صحابه» در کراچی بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «شیعیت نیوز»، نیروهای مبارزه با تروریسم پاکستان چهار تن از تروریست های وابسته به «سپاه صحابه» در مناطق «کورنگی» و «اورنگی» در شهر کراچی بازداشت کردند.

بر اساس گزارش منابع امنیتی این تروریست ها در ترور، آدم ربایی، انجام عملیات تروریستی و ساخت جلیقه های انتحاری دست داشتند.

لازم به ذکر است این تروریست ها در ترور و کشتار شیعیان در پاکستان نقش دارند.

در عملیات نیروی پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان مقادیری سلاح، مهمات و جلیقه های انتحاری از تروریست ها کشف و ضبط شد.