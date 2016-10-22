تولید ۵۲۰۰ تن گیاهان دارویی در استان لرستان

بهروز بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تولید بیش از پنج هزار تن گیاه دارویی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: کاشت گیاهان دارویی علاوه بر مصارف پزشکی نقش مهمی در اقتصاد استان نیز دارد.

وی بیان داشت: ۱۰۵ هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان لرستان اضافه شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه در گذشته سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان ۵۷۴ هکتار بوده است، گفت: امروز سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان لرستان به ۶۸۴ هکتار رسیده است.

بهاروند اضافه کرد: پنج هزار و ۲۵۰ تن تولیدات گیاهان دارویی در استان لرستان داریم.

وی با بیان اینکه از ابتدای توسعه زعفران در استان لرستان تا کنون سطح زیر کشت زعفران حدود ۹۷ هکتار بوده است، افزود: طی سه ماه اخیر بیش از ۱۵۷ هکتار سطح زیر کشت زعفران در استان داشته ایم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: پیش بینی می شود تولید زعفران لرستان به ۴۲۰ کیلوگرم برسد.