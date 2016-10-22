حضور فعالان خوشه سوهان قم در نمایشگاه مواد غذایی چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، امیر طیبی‌نژاد اظهار داشت: در پی تعاملات و مذاکران مثبت دو استان قم و گنسوی چین امسال توانمندی استان قم در بخش سوهان در نمایشگاه مواد غذایی حلال گنسوی چین به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به سفر سال گذشته هیأت تجاری و سیاست گذاری استان قم به استان گانسوی چین یادآور شد: با هماهنگی و رایزنی‌هایی گه سال گذشته انجام شد، تیمی کارشناسی و مدیریتی امسال از چین به قم سفر کرد و از نزدیک توانمندی‌های استان متناسب با نیاز مصرف استان گانسو را مورد ارزیابی قرار داد.

طیبی‌نژاد با بیان اینکه بر اساس تعاملات صورت گرفته علاقه طرف مقابل و اعلام نیازهای صورت گرفته بیشتر در بخش مواد غذایی حلال است، گفت: در تلاش هستیم تا با سفرهای دو طرفه تولید کنندگان و صنعتگران و حضور جدی در نمایشگاه‌های آن کشور ضمن معرفی توانمندی‌های تولیدی استان قم در راستای صادرات کالاهای داخل تلاش کنیم.

وی ضمن سفارش به تولید کنندگان استان قم برای محور قراردادن صارات برای کالاهای تولیدی خود تأکید کرد:‌ همان گونه که رهبر انقلاب و رئیس جمهور همواره تأکید می‌کنند باید کالای تولید داخلی از ظرفیت کیفیتی بالایی برخوردار باشد تا ضمن ارائه کالای مطلوب به مصرف کننده داخلی امکان صادرات آن در بازارهای خارجی را نیز داشته باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم وجود تولیدات با کیفیت و قابل صادرات در استان قم را ظرفیت و پتانسیل بالقوه ایی برای قم دانست و بیان داشت: خوشبختانه خوشه‌های کسب وکار قم در بخش صنایع کوچک اقدامات مهم و کاربردی از جمله تشکیل کنسرسیوم‌ها و حضور در بازارها و نمایشگا ههای داخلی و خارجی معتبر را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا و با نگاه بلند مدت و حضور جدی تولیدات قم در بازارهای جهانی فعالان خوشه سوهان قم در نمایشگاه مواد غذایی حلال استان گانسوی کشور چین حضور یافتند.