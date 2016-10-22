افزایش ظرفیت موکب لنگرود به ۷۵۰۰ نفر/کمک های مردمی جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار لنگرود در سومین جلسه پشتیبانی مراسم اربعین حسینی در کربلای معلی که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری پشتیبانی و پذیرایی از ۲۰ هزار نفر برای موکب‌های گیلان پیش‌بینی‌شده که از این تعداد، یک موکب با ظرفیت پذیرایی از هفت هزار و ۵۰۰ زائر به شهرستان لنگرود اختصاص دارد.

محمد رضا محمدی با اشاره به ظرفیت هفت هزار نفری موکب شهرستان لنگرود در اربعین سال گذشته، اعلام کرد: امسال ظرفیت این موکب افزایش یافته است.

وی همچنین به جمع آوری کمک های مردمی برای مراسم اربعین در لنگرود اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از حمایت‌ها اعم از کمک‌های نقدی و غیر نقدی توسط مردم و با همکاری نهادها و ادارات شهرستان برای پذیرایی از زائران حسینی تأمین شده است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار تصریح کرد: طی چند سال گذشته همایش بزرگ اربعین به محل حضور مسلمانان و غیر مسلمان تبدیل‌شده و مناسبت‌هایی از این دست فرصتی است که عشق و ارادت خودمان را به ائمه اطهار نشان دهیم.