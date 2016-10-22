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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

در جلسه ستاد پشتیبانی اربعین حسینی شهرستان لنگرود مطرح شد؛

افزایش ظرفیت موکب لنگرود به ۷۵۰۰ نفر/کمک های مردمی جمع آوری شد

افزایش ظرفیت موکب لنگرود به ۷۵۰۰ نفر/کمک های مردمی جمع آوری شد

لنگرود-افزایش ظرفیت موکب لنگرود به هفت هزار و ۵۰۰ نفر و جمع آوری کمک های مردمی، از جمله مهمترین مسائلی بود که در جلسه ستاد پشتیبانی اربعین حسینی شهرستان لنگرود مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار لنگرود در سومین جلسه پشتیبانی مراسم اربعین حسینی در کربلای معلی که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد:  در سال جاری پشتیبانی و پذیرایی از ۲۰ هزار نفر برای موکب‌های گیلان پیش‌بینی‌شده که از این تعداد، یک موکب با ظرفیت پذیرایی از هفت هزار و ۵۰۰ زائر به شهرستان لنگرود اختصاص دارد.

محمد رضا محمدی با اشاره به ظرفیت هفت هزار نفری موکب شهرستان لنگرود در اربعین سال گذشته، اعلام کرد: امسال ظرفیت این موکب افزایش یافته است.

وی  همچنین به جمع آوری کمک های مردمی برای مراسم اربعین در لنگرود اشاره کرد و گفت:  بخش عمده‌ای از حمایت‌ها اعم از کمک‌های نقدی و غیر نقدی توسط مردم و با همکاری نهادها و ادارات شهرستان برای پذیرایی از زائران حسینی تأمین شده است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار تصریح کرد: طی چند سال گذشته همایش بزرگ اربعین به محل حضور مسلمانان و غیر مسلمان تبدیل‌شده و مناسبت‌هایی از این دست فرصتی است که عشق و ارادت خودمان را به ائمه اطهار نشان دهیم.        

کد مطلب 3802738

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