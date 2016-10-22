مدیرکل جدید حمل و نقل خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصری مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید حمل و نقل استان اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروزه های مرز ماهیرود طی دولت تدبیر و امید بوده است.

وی با بیان اینکه تلفات جاده ای استان از سال ۹۲ تا ۹۴ حدود ۱۸.۵ درصد کاهش داشته است، گفت: روند نصب دوربین های نظارتی در استان نیز به شکل کاملا مطلوبی پیش رفته است.

مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سهمیه استان در نصب دوربین های نظارتی استان در سال جاری ۱۸ دوربین بوده است، تصریح کرد: در سال جاری تا کنون ۵۱ دستگاه دوربین نظارتی در استان نصب شده است.

وی ادامه داد: در ۶۲ نقطه دیگر استان مکان یابی صورت گرفته است که امیدواریم در آینده نصب دوربین در این مکان ها محقق شود.

نصری با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد امور به استان ها تفویض شده است که موجب تسهیل در بخش سرمایه گذاری می شود، گفت: ۱۱ شرکت حمل و نقل نیز طی سه سال گذشته در استان احداث شده است.

در این مراسم از خدمات ابرهیم نصری تجلیل و جعفر شهامت به عنوان مدیرکل جدید حمل و نقل و پایانه های استان معرفی شد.

جعفر شهامت پیش از این معاون حمل و نقل معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی بوده است.