طرح جامع مالیاتی انقلاب اقتصادی در نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد امروز شنبه در نشست با مسئولان و فعالان اقتصادی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در دوره جدید وزارت دارایی و دولت تدبیر و امید اعلام کردیم که به دنبال اهداف کلیدی‌تری هستیم که می‌تواند رشد اقتصادی را بدنبال داشته باشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بهبود وضعیت تولید، اشتغال، افزایش صادرات و بهبود وضعیت مردم را از جمله اهداف ستاد تسهیل و رفع موانع برشمرد و افزود: باید این ایده که قوانین را به نفع رشد اقتصادی کشور تغییر داد تقویت کنیم.

تقوی نژاد با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید امتیازات ویژه‌ای برای بخش تولید دارد، گفت: در قوانین امتیازاتی شامل معافیت‌های مالیاتی لحاظ شده است گستره متنوعی دارد.

وی با اشاره برخی معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه گذاری خارجی گفت: اگر فردی از برند معروفی استفاده کند تا ۵۰ درصد معافیت خواهد داشت همچنین معافیت‌های متفاوت برای شهرک‌های صنعتی نیمه برخوردار و برخوردار و شرکت‌های دانش بنیان از ۷ تا ۱۵ سال لحاظ شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به معافیت‌های مالیاتی لحاظ شده در بخش کشاورزی افزود: در بحث مناطق آزاد تجاری با توجه به مشکلاتی که برای تولید ایجاد کرده بحث وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مالیات مورد نظر از زمان قطعی شدن تا ۳۶ ماه باید پرداخت شود، گفت: بخشی از امور را به مدیران استان‌ها واگذار کردیم.

وی از طرح جامع مالیاتی با عنوان انقلاب اقتصادی در نظام یاد کرد و افزود: طرح جامع مالیاتی تحول کلان در اقتصاد کشور است و بر این اساس ما باید به اطلاعات همه فعالان اقتصادی دسترسی داشته باشیم و در این راستا به سامانه ثبت اسناد و ثبت احوال متصل هستیم.

تقوی نژاد با بیان اینکه دولت در پی خروج از رکود است، اظهار کرد: اولین بسته اطلاعاتی در اختیار ما قرار گرفته و همه فعالیت‌های بالای ۵ میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود.

آنطور که تقوی نژاد در این نشست عنوان کرد از این پس همه افرادی که به دلیل عدم پرداخت مالیات ممنوع‌الخروج هستند از وضعیت خود مطلع می‌شوند؛ تقوی نژاد تصریح کرد: هرکسی که ممنوع‌الخروج می‌شود از طریق سامانه به او اطلاع خواهیم داد و این اقدام در راستای تکریم ارباب رجوع است.

وی در خصوص بند ز تبصره ۶ قانون بودجه گفت: دولت این بند را به ما تحمیل کرد و آن را قبول نداریم زیرا به ضرر مناطق محروم است و اصلاح این قانون را دنبال خواهیم کرد.

تقوی نژاد با بیان اینکه عدالت محوری راس برنامه‌های ما قرار دارد، افزود: به دولت اعلام کردیم که اصلاح قوانین به گونه‌ای باشد که متعرض قوانین مالیاتی نشود.