پایگاه سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان در شلمچه مستقر می شود

نوراله طاهری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تصمیم در سومین جلسه ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان اتخاذ شده است، اظهار کرد: پایگاه مذکور تا پنج روز پس از اربعین حسینی نیز همچنان در مرز شلمچه مستقر خواهد بود.

وی افزود: طبق هماهنگی های انجام شده از پانزدهم آبان ماه پزشک مربوطه در این پایگاه حضور می یابد.

رئیس ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان اضافه کرد: در روزهای منتهی به اربعین حسینی، پزشکان متخصص نیز به صورت آماده به کار برای خدمات‌رسانی فعال هستند.

طاهری با بیان اینکه مدیران دانشکده علوم پزشکی آبادان به صورت روزانه در پایگاه سلامت این دانشکده در ایام اربعین حضور دارند، تصریح کرد: پایگاه سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان در راستای ارائه خدمات درمانی و کنترل بیماری‌های واگیر در روزهای یاد شده، فعال است.

وی همچنین از برگزاری جلسه مشترک با دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمانی که در بحث سلامت زائران اربعین حسینی دخیل هستند، در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به اینکه واکسن آنفولانزا به آن دسته از کارمندان دانشکده علوم پزشکی آبادان که در روزهای حضور زائران اربعین در مرز شلمچه حضور دارند، تزریق می شود، گفت: فعالان عرصه سلامت در این منطقه مرزی در روزهای تردد زئران به منظور شناسایی راحت با پوشش مخصوص خدمات‌رسانی می‌کنند.