اجرای طرح غربالگری چشم در ۱۹۳ پایگاه ثابت و سیار

به گزاری ش خبرنگار مهر، گل نساء آقا محمدی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با تاکید بر اینکه طرح بینایی سنجی در روستاها کاملا رایگان انجام می‌گیرد، افزود: هزینه این طرح در شهرها فقط دو هزار تومان است.

وی اظار کرد: خانواده‌های شهری و روستایی در صورت ارجاع به سطح دو و سه، همه خدمات را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: مبلغ دریافت شده در سطح اول نیز در برابر هزینه‌های گزافی که نابینایی روی دوش خانواده و دولت می‌گذارد بسیار ناچیز است، چراکه متاسفانه هر نابینا سالانه ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد.

آقامحمدی افزود: گاهی ظاهر کودکان هیچ مشکلی را نشان نمی‌دهد و فقط با معاینات تخصصی می‌توان تنبلی چشم را تشخیص داد از این رو، اصلا جایز نیست که خانواده‌ها در رابطه با معاینه کودکانشان کوتاهی کنند.

وی تاکید کرد: براساس آمار رسیده از سازمان ثبت احوال ۵۸ هزار و و ۹۳۶ مودک ۳ تا ۶ ساله در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد ۱۹ هزار و ۴۲ کودک روستایی و ۳۹ هزار و ۸۳۴ کودک در مناطق شهری ساکن هستند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: طرح غربالگری چشم کودکان سه تا شش ساله در ۱۹۳ پایگاه ثابت و سیار و ۱۶۳ مهد کودک در استان زنجان انجام می شود.