«مارچلو لیپی» به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال چین انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برکناری «گائو هونگبو» سرمربی تیم ملی فوتبال چین به خاطر کسب نتایج ضعیفش در بازی های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، «مارچلو لیپی» مرد ۶۸ ساله ایتالیایی جایگزین وی شد.

فدراسیون فوتبال چین طی بیانیه ای اعلام کرد: پیرو آیین نامه انتخاب سرمربی تیم ملی، این فدراسیون اعلام می کند که آقای «مارچلو لیپی» از تاریخ ۲۲ اکتبر، سرمربی تیم ملی فوتبال چین خواهد شد.

نشست خبری معرفی این مربی ایتالیایی در رسانه ها، روز ۲۸ اکتبر برگزار خواهد شد.

«لیپی» که طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ سرمربی تیم فوتبال گوانگژو اورگرانده بود، موفق به کسب سه قهرمانی پیاپی در سوپر لیگ چین، یک قهرمانی در جام حذفی و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا شده بود و اکنون مقامات این باشگاه در حال مذاکراتی با وی بودند تا فصل آینده دوباره او را برگردانند و جایگزین «لوییس فیلیپه اسکولاری» کنند. اما نهایتاً پس از توافقاتی که فدراسیون فوتبال چین با تیم گوانگژو داشت، قرار بر این شد تا «لیپی» سرمربی تیم ملی این کشور شود.

تیم فوتبال چین در گروه A رقابتهای مقدماتی جام جهانی با ایران همگروه است. دیدار رفت دو تیم در پکن با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.