هیئت اسکواش زنجان کورت استاندارد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر سید ولی موسوی ظهر شنبه در حاشیه جشنواره اسکواش کودکان استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کورت های هیئت اسکواش گفت: هیئت اسکواش زنجان همچنان با نبود کورت های استاندارد مواجه است.

وی با بیان اینکه یکی از کورت ها تخریب شده است، اظهار کرد: این کورت تا آخر آبان ماه به صورت استاندار ساخته می شود.

موسوی با بیان اینکه جشنواره اسکواش کودکان در دوازده ماه سال در ۱۲استان برگزار می شود، خاطر نشان کرد: استان زنجان نیز به صورت داوطلب در راستای آشنایی و معرفی این رشته برای عموم اقدام به برگزاری جشنواره کرده است.

رئیس هیئت اسکواش زنجان اظهارداشت:جشنواره اسکواش کودکان یکی از طرح های فدراسیون است تا در یک جامعه آماری بزرگ اسکواش را برای دانش آموزان معرفی شود.

موسوی بابیان اینکه هیئت اسکواش در چند سال گذشته ۹۰عضو فعال داشت، افزود: اما در حال حاضر به دلیل نبود کورت های استاندارد و مناسب شاهد کاهش۲۵درصدی اعضای هیئت هستیم.

وی با بیان اینکه استعداد یابی در رشته اسکواش به صورت فصلی انجام می شود، بیان کرد: بزرگترین برنامه هیئت در آینده این است که رشته اسکواش به صورت آموزشگاهی شود.

همچنین رئیس کمیته کودکان فدراسیون اسکواش در این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:رشته اسکواش تنها رشته راکدی است که قهرمان آسیا دارد.

محمد نوید سپری افزود: این جشنواره در دوازده استان برگزار می شود و هدف این است که با معرفی این رشته در یک جامعه آماری بزرگ بتوانیم منابع مالی و انسانی جذب کنیم.

وی با بیان اینکه هیئت های اسکواش در اکثر استان های کشور فعال هستند، خاطر نشان کرد: هیئت های استان می توانند از طریق همین جشنواره ها اسپانسر های خود را بدست آورند.