عمده تسهیلات پرداختی در لرستان برای کاهش نرخ بیکاری بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این ستاد برای رفع موانع تولید در نظر گرفته شده و مصوبه مجلس است، اظهار داشت: طی امسال ۶۵ جلسه ستاد تسهیل با ۳۴۹ مصوبه در استان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۸۰ مورد از مصوبات ستاد تسهیل استان اجرایی شده است، عنوان کرد: ۱۶ درصد از مصوبات اجرایی نشده ستاد تسهیل استان مربوط به عدم پیگیری متقاضی بوده، چهار درصد مربوط به تعلل دستگاه های اجرایی و ۲۸ درصد این مصوبات نیز در دست اقدام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان بیان داشت: ۲۹۶ میلیارد تومان تسهیلات در استان و در حوزه تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است.

غضنفری گفت: از برخی ارگان ها به ویژه در حوزه های مربوط به امور کارگری انتظار داریم به روند کارهای خود سرعت دهند و به برخی بانک ها که در زمینه کارشناسی تجدید ارزیابی ها امورشان به کندی صورت می گیرد تذکرات لازم داده شده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری سال گذشته ۱.۶ درصد کاهش داشت، افزود: بیشتر تسهیلات پرداخت شده در استان برای افزایش اشتغالزایی بوده که خروجی آن منجر به کاهش بیکاری در استان خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه در این جلسه ستاد تسهیل مشکلات ۱۲ واحد تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: از جمله واحدهایی که مشکل آن ها در این جلسه رفع شد سنگ بری «کوه سنگ دورود»، شرکت «ازنا گستر»، شرکت «پودر سینا»، شرکت «لوله الیاف بهراد» و ... بود.