توضیح فدراسیون فوتبال در مورد سفر تیم بانوان به سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حسینی در خصوص اعزام بانوان به سوئد گفت: تیم اعزامی برای برگزاری مسابقه دوستانه با تیم ملی سوئد بنا به دعوت فدراسیون این کشور به سوئد اعزام شده و پس از تایید کمیته بانوان فدراسیون و در راستای افزایش تجربیات بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: پیش از اعزام به این مسابقه ویزای برخی از بازیکنان در مهلت مقرر و زمان صادر نشد و این تیم که بدنه تیم ملی فوتبال ما را تشکیل می دهد با تاخیر به این مسابقه اعزام شده و سفر دیر هنگام و خستگی راه، باعث شد نتوانند عملکرد مورد انتظار را در مقابل تیم ملی فوتبال بانوان سوئد که عنوان نایب قهرمانی المپیک ۲۰۱۶ ریور را در اختیار دارند، به دست آورند.

حسینی ادامه داد: تیم ملی فوتبال بانوان سوئد در حال حاضر در جایگاه ششم دنیا قرار دارد و در زمره تیم های ملی پر قدرت در جهان به شمار می رود و فدراسیون فوتبال به منظور افزایش تجارب بازیکنان و به خصوص فوتبال بانوان با درخواست فدراسیون فوتبال سوئد و کمیته بانوان فدراسیون موافقت و این تیم به سوئد اعزام شد.

وی در پایان گفت: در مجموع مهمترین عامل در دیدارهای دوستانه که مد نظر فدراسیون فوتبال است، کسب تجربه بیشتر بازیکنان در مسابقات بین المللی بوده و نتایج کسب شده در مسابقه تدارکاتی در زمره اولویتهای اصلی فدراسیون قرار ندارد. ضمن اینکه ارزیابی کمیته بانوان از اعزام این تیم به سوئد و انجام یک دیدار با تیمی که تراز اول در دنیاست، مثبت است.