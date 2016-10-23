«اکسپرسیونیسم، دادائیسم...» چاپ دومی شد/ مستندسازی تئاتر ایران

حسینیمهر درباره فعالیتهای خود در زمینه نگارش و پژوهش در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: کتاب «اکسپرسیونیسم، دادائیسم، پستمدرنیسم» به چاپ دوم رسید و از روز شنبه ۱ آبانماه توسط نشر نگاه راهی بازار کتاب شد. این کتاب در چاپ دوم همراه با تصحیح، ویرایش دقیق و بدون لغزش و کاملتر از چاپ اول است.
وی درباره موضوع این کتاب توضیح داد: این کتاب به نوگرایان تئاتر اروپا پرداخته و بخصوص سعی دارد ۲ مکتب بنیادین اکسپرسیونیسم و دادائیسم را که در آغاز قرن بیستم تحولات بنیادینی در هنر تئاتر به وجود آوردند، تبیین کند. سعی کردم در این کتاب با زبانی ساده و عبارات قابل فهم، یادداشتها و خلاصه مطالبی را که بخصوص از تماشای اجراهای متعدد در تئاترهای معتبر اروپا برداشته بودم، بیان کنم.
این نویسنده و مدرس تئاتر درباره بخشهای اضافه شده در چاپ دوم کتاب «اکسپرسیونیسم، دادائیسم، پستمدرنیسم»، افزود: در چاپ دوم این کتاب بخشهایی چون معرفی بعضی از پیشروان تأثیرگذار این جریانهای تئاتری اضافه شده و در این بخش به معرفی افرادی پرداختم که سالها در تئاتر ایران از آنها بیاطلاع بودیم.
حسینیمهر درباره دیگر فعالیتهای خود بیان کرد: در حال نگارش کتابی هستم که به بررسی تئاتر ایران از سال ۱۳۳۲ تا کنون، میپردازد. چند سالی است که روی این کتاب کار میکنم و نیمی از راه را رفتهام و هنوز تمام نشده است.
وی در پایان تأکید کرد: در این کتاب بدون داوری و به شکل بیطرفانه به تأثیرات تئاترها و ادبیات دراماتیک و نقدهای موجود در خصوص آنها از سال ۳۲ تا به امروز میپردازم. ما نیاز داریم تا این اطلاعات مستند را به صورت مکتوب در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم اتفاقات رخ داده در تئاترمان را مرور و بررسی کنیم.
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