طرح جامع پدافند غیرعامل آب شرب در خراسان رضوی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان ظهر شنبه در نشست خبری که مناسبت هفته پدافند غیر عامل در اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه تهدیدات به دو صورت طبیعی و غیر طبیعی هستند که منشا تهدیدات طبیعی، طبیعت و منشا تهدیدات غیر طبیعی انسان و اراده او است، اظهار کرد: در دنیا تعداد ۴۹ تهدید طبیعی شناخته شده است، که ۴۳مورد از آن در ایران وجود دارد و تهدیدات غیر طبیعی، انسان ساخت هستند که در صورت کنترل نشدن، آن‌ها انسان را کنترل خواهند کرد، پس تاکید بر ضرورت دفاع در تمام جوامع انسانی لازم است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته پدافند غیر عامل افزود: از دوم تا هشتم آبان ماه به نام هفته پدافند غیر عامل نام گذاری شده است که این نام گذاری، نشان دهنده اهمیت جایگاه و اصل آمادگی در برابر هر مشکل و معضل در کشور است.

مدیر کل پدافند غیر عامل خراسان رضوی با اشاره به اینکه از ابتدای خلقت، ملت‌ها چهار نوع جنگ مختلف را پشت سر گذاشته‌اند، تصریح کرد: از آغاز آفرینش انسان، ۱۴ هزار جنگ اتفاق افتاده است که در این جنگ‌ها، تعداد چهار و نیم میلیارد نفر انسان جان خود را از دست داده‌اند.

وی با تاکید به اینکه پدافند غیر عامل باید در دین، مذهب، پیوست‌های فرهنگی و اقتصادی نهادینه شود، ابراز کرد: کم‌خرج‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای مقابله با جنگ نرم، پدافند غیر عامل است.

فروزان با اشاره به اینکه دو جلسه شورای راهبردی پدافند غیرعامل با استانداری و معاونت‌ها در شش ماه گذشته برگزار شده است، تصریح کرد: در این جلسات سند زیستی جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان با ۱۶ راهبرد اساسی به تصویب رسیده و ایجاد قرارگاه زیستی با سپاه امام رضا (ع) عملیاتی شده است که در آن بیماری‌های نوظهوری که انسان را به خطر می‌اندازد، شناسایی می‌شود.

با بیان اینکه با تلاش‌های صورت گرفته، طرح جامع پدافند غیرعامل خراسان رضوی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: این طرح باید مبنای کار ساخت و ساز شهری قرار گیرد اما شهرداری و نظام مهندسی باید در این زمینه بیشتر توجه کنند، همچنین طرح تفصیلی مشهد نیز، در حال تدوین است.

وی از تشکیل شورای راهبردی پدافند غیر عامل با مسئولیت فرمانداران در شهرستان‌های خراسان رضوی خبر داد و عنوان کرد: تعداد ۱۰ کارگروه در حوزه پدافند غیر عامل از جمله کارگروه امداد و نجات، هلال احمر، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، فناوری و اطلاعات، کارگروه کالبدی و کارگروه دفاعی امنیتی در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند.

فروزان با تاکید به اینکه یکی از اقدامات پدافند غیر عامل نظارت بر کارشناسان مهندسی در حوزه نظام مهندسی است، گفت: توسط کارگروه راه وشهرسازی دستورالعملی برای پله های اضطراری و امداد و نجات، اطفاء حریق، اعلام اطفاء حریق، سازه‌های مقاوم و استفاده از مصالح مستحکم به تصویب رسید و دوره‌های آموزشی برای مهندسین، در مبحث ۲۱ و اولین همایش تحت عنوان عملیاتی کردن مبحث ۲۱ قانون مقررات ساختمان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری ۲۱ دوره آموزشی اصول و مبانی پدافند غیر عامل در خراسان رضوی خبر داد و اضافه کرد: این دوره‌ها علاوه بر موضوعات پدافند غیر عامل، مبحث ۲۱ ملی مقررات ساختمان و پدافند سایبری در حوزه بیوتروریسم را برای دو هزارنفر از فراگیران در سطح مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مختلف بوده است.

فروزان با بیان اینکه هیچ طرحی قبل از تایید پیوست پدافند غیر عامل به تصویب نمی‌رسد، گفت: طبق ماده ۲۱۵ توسعه قانون پنجم و ششم کشور، کلیه پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی و پروژه های حساس باید دارای پیوست پدافندی باشند و به تایید این پیوست برسند.

وی با بیان اینکه طرح پدافند غیر عامل در راه‌های استان تصویب شده است، بیان کرد: با همکاری دانشگاه مالک اشتر و راه و شهرسازی برای اولین بار در کشور، طرح جامع پدافند غیر عامل در راه‌ها در فاز یک تا سه به تصویب رسیده و فاز چهار نیز در حال تدوین است که برای اجرا به راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

مدیرکل پدافند غیر عامل خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح جامع پدافند غیر عامل آب شرب برای هفت شهر مرزی خراسان رضوی درحال تدوین است که طرح شهر تربت حیدریه به اتمام رسیده است، اظهار کرد: طرح جامعه پدافند غیر عامل در ایجاد جان پناه و مکان امن برای هفت شهر بزرگ استان شامل تربت حیدریه،تربت جام، مشهد، سبزوار، نیشابور و تایباد به اداره راه و شهرسازی ابلاغ شده است، همچنین طرح جامع پدافند غیر عامل شهرهای استان نیز در حال تدوین است.

وی از ممیزی سی بیمارستان مشهد و میزان آمادگی آن‌ها در برابر قطع برق خبر داد و ابراز کرد: در تهیه و توزیع برق ممیزی مولدهای برق بیمارستان‌های مشهد، تعداد ۳۰ بیمارستان ممیزی شدند تا در مواقع اضطراری و قطع برق میزان آمادگی و روشن شدن ژنرال‌های اضطراری بررسی شوند.

فروزان افزود: از این تعداد، هفت بیمارستان نمره ۱۰۰ درصد قبولی گرفتند، و بقیه بیمارستان‌ها برای بازنگری و باز توانی ژنراتورها و رفع نقض معرفی شدند.

وی با تاکید به اینکه مشهد و حریم امن رضوی، یکی از مناطق حساس دنیا است، عنوان کرد: طرح پدافند غیر عامل برای زیارت به ویژه زائرین پیاده در اربعین و دهه آخر صفر تدوین شده است و در کنار آن گروه‌های ۶۵ نفره در هر صحن برای امداد و نجات در مواقع بحران و خطر آموزش داده شده‌اند.

مدیرکل پدافند غیر عامل خراسان رضوی ادامه داد: رزمایش‌های قطع برق، گاز، گروگان‌گیری و تخلیه اضطراری برگزار می‌شود و در این هفته، همایش‌های پدافند سایبری و زیستی در شهرهای خراسان رضوی برگزار می‌شود.