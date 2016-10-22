سایش اعتقادی و ریزش اخلاقی عمده ترین آسیب نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر شنبه در جلسه کمیته همکاری حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش خراسان شمالی اظهار کرد: امروزه دشمن اعتقادات و ریشه اعتقادی ما را مورد هدف قرار داده و می‌خواهد اعتقادات جوانان ما را از بین ببرد، بنابراین باید از این اقدام آن‌ها پیشگیری کرد.

حجت‌الاسلام یعقوبی با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در تقویت اعتقادات دانش آموزان گفت: آموزش‌وپرورش باید اعتقادات دینی و ارزش‌های دانش آموزان را تقویت کند چراکه این نهاد متولی تعلیم و تربیت است.

وی تصریح کرد: امروز دشمن به دنبال این است که ارتکاب گناه، روابط انسانی، رعایت نکردن حرام و حلال را در جامعه برای افراد عادی کند و همچنین باکم رنگ کردن ارزش‌ها و شهوت گستری به دنبال ریزش اخلاقی در بین جوانان است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اینکه این دو آسیب در بین جوانان خطرسازشده است، بیان داشت: به‌منظور تقویت بنیه اعتقادی و اخلاقی در بین نسل امروز دو نهاد آموزش‌وپرورش و حوزه علمیه باید برنامه‌ریزی اساسی برای پیشگیری از این آسیب‌ها داشته باشند.

حجت‌الاسلام یعقوبی یکی از راهکارهای تقویت بنیه اعتقادی در بین دانش آموزان را انس با روحانیون دانست و تأکید کرد: فاصله بین دانش آموزان و روحانیون باید افزایش پیدا کند.

وی افزود: حضور روحانیون در مدارس برای مبارزه با جنگ نرم دشمنان است، همان‌طور که در دوران دفاع مقدس روحانی در جبهه‌های جنگ حاضر می‌شدند.

امام‌جمعه بجنورد درباره افزایش انگیزه دانش آموزان در حوزه‌های علمیه گفت: اگر دانش‌آموزی تمایل ورود به حوزه علمیه را دارد، معلمان نباید مانع جذب آن به حوزه‌های علمیه شوند بلکه باید تشویق کنند.

حجت‌الاسلام یعقوبی تأکید کرد: به‌منظور افزایش انگیزه افراد در حوزه‌های علمیه باید در استخدامی‌های آموزش‌وپرورش سهمیه‌ای برای جذب روحانیون در نظر گرفته شود.