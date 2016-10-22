بازدید گردشگران خارجی با قطار هزارو یک شب از مسیر ریلی سوادکوه

رضا دانشزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از افتتاح نمادین مسیر ریلی برای استفاده گردشگران در روز همایش توسعه شهرستان با محوریت گردشگری ما شاهد اولین حضور رسمی گردشگران خارجی در روز گذشته در شهرستان بودهایم که ۵۰ گردشگر خارجی از ۱۰ کشور مسیر ریلی شهرستان را بازدید کردند.
وی در خصوص ادامه این روند و استفاده گردشگران داخلی و خارجی از این پتانسیل اظهار داشت: اجرایی شدن کامل این امر منوط به عقد تفاهمنامهای فیمابین اداره راهآهن و مجموعه گردشگری است تا نقاط توقف با توجه به جدول زمانبندی اداره راهآهن، در طول مسیر مشخص شود تا تورها بتوانند نقاط توقف را در پکیجهایی که برای این نوع گردشگری در شهرستان تعریف میکنند، بگنجانند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر در استان مازندران، مسیر ریلیای که برای توقف و گردشگری تخصصی ریلی در نظر گرفته شده، مسیر ریلی واقع در شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی است و با توجه به شرح وظایف سازمان گردشگری و ارتباطی که با تورهای مختلف در شهرستان داریم، یکی از مسیرهای جدیدی که به این دفاتر از طریق اداره معرفی خواهد شد، مسیر گردشگری ریلی است که تاکنون استقبال خوبی هم از سوی تورهای گردشگری در این رابطه داشتهایم.
وی در رابطه با انتفاع جامعه محلی از این پتانسیل جدید گفت: در ایستگاههای شهرستان که این قطار برای بازدید توقف خواهد داشت، میتوان نمایشگاههای صنایعدستی و بازارچههای محلی را داشته باشیم و حتی میتوان یکی از روستاهای اطراف مسیر ریلی را به عنوان مقصد نهایی گردش در نظر گرفت و شوراها و دهیاریهای میتوانند بازارچه های محلی را در روستای مورد نظر دایر نمایند تا جوامع محلی و روستایی نیز از این فرصت منتفع شوند.
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