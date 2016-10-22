گزارش آخرین وضعیت تالاب هامون به وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، در این جلسه که در محل استانداری تشکیل شد، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، اقدامات اخیر سازمان حفاظت محیط زیست در راستای کاهش اثرات سوء زیست محیطی ریزگردها و شن های روان را بیان کرد که اهم این اقدامات شامل «تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی تالاب هامون»، انجام «طرح جامع بررسی مکانیزم وقوع گرد و غبار از منشأ تالاب بین المللی هامون و ارائه برنامه مدیریتی آن»، «ثبت تالاب هامون به عنوان ذخیره گاه زیستکره یونسکو»، «اخذ و رهاسازی حق آبه زیست محیطی تالاب هامون از منابع آبی چاه نیمه های سیستان»، «انتقال آب به کانونهای بحرانی و احیای بخشهایی از پوشش گیاهی تالاب»، «تولید و توزیع فیلترهای ریزگردها در کولرهای آبی» بازگشایی دایک مرزی جهت تسهیل در ورود آب به تالاب بود.

محمودی در ادامه سخنان خود، همکاری وزارت کشور در راستای اخذ حق آبه تالاب از کشور افغانستان، تخصیص اعتبار از محل اعتبارات مدیریت بحران جهت طرح پایلوت مالچ پاشی در کانونهای بحرانی با استفاده از تکنولوژی های نوین از قبیل مالچ نانو، پلیمر و همچنین اجرای طرحهای انتقال آب به تالاب هامون به منظور توسعه پوشش گیاهی تالاب را خواستار شد.

رحمانی فضلی وزیر کشور در این جلسه با اشاره به مشکلات و معضلات منطقه، بر اهمیت موضوع و ضرورت پیگیری موارد مطروحه تاکید کرد و گفت: در راستای رفع مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و امنیتی منطقه مرزی سیستان و بلوچستان، مشکل آب با کشور افغانستان، از تشکیل جلسه مشترک وزارت کشور با سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقامات مربوطه در سطح ملی در آینده نزدیک خبر داد.