تحویل شهرآراء به شهرداری زنجان بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رزاق محمدی ظهر شنبه در جلسه کمیسیون عمران و محیط زیست سورای اسلامی شهر زنجان اظهار داشت: شرکت های تعاونی معمولا قصوراتی در انجام تعهدات و وظایف قانونی برای تحویل شهرک های اقماری دارند اما مدیریت شهری مصمم به کمک به مردم این مناطق است.

وی به تحویل شهرک شهرآراء به شهرداری زنجان اشاره کرد و افزود: این شهرک جزو شهرک هایی است که تحویل شهرداری نشده و تعاونی مسکن این شهرک رایزنی لازم را برای تحویل آن آغاز کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان خواستار اصلاح برخی مشکلات در این شهرک شد و تاکید کرد: برای تسهیل امور روزمره مردم و همچنین تحقق حقوق شهروندان در این منطقه باید ساز وکارهای لازم برای تحویل شهرک بررسی شود.

محمدی از شهردار منطقه خواست نسبت به برگزاری نشست های مشترک با شرکت تعاونی مسکن اقدام کند.

وی تاکید کرد: باید با توجه به مقتضیات زمان نسبت به مسائل و مشکلات نگریست و برای حل مشکل مردم تلاش کرد.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان از برگزاری جلسات متعدد در شورای اسلامی شهر زنجان در این خصوص خبر داد و گفت: برای حل مشکلات مردم رایزنی های زیادی با شرکت های تعاونی صورت می گیرد.

محمدی اهالی و ساکنین شهرآرا را مستحق دارا بودن خدمات مناسب شهری عنوان کرد و اظهار داشت: مشکلات فعلی در خصوص تحویل شهرک بررسی و برای آن چاره اندیشی شود. باید نسبت به تحویل شهرک تسریع صورت گیرد و شورای چهارم بر ارائه خدمات مناسب به همه شهروندان مصمم است.

وی خواستار تسریع و توجه به پیشرفت پروژه های عمرانی در شهر زنجان شد و تاکید کرد: همه پروژه هایی که در لایحه بودجه درج شده به صورت هفتگی رصد می شود.

محمدی از برنامه ریزی برای بازدید از پروژه های بالای ۶۰ درصد خبر داد و تاکید کرد: پروژه های مهم شهری به همراه سایر پروژه ها به صورت منظم بازدید می شود. مشکلات و مسائل پروژه ها نیز هفتگی بررسی و پیگیری خواهد شد.