مدال نقره دسته ۶۹ کیلوگرم به نماینده ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی با رسیدن به حدنصاب مجموع ۲۹۵ کیلوگرم، ضمن کسب دو مدال برنز و نقره یکضرب و دوضرب، مدال نقره مجموع وزن ۶۹ کیلوگرم را از آن خود کرد و بر سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد.

سلطانی در رقابتهای دسته ۶۹ کیلوگرم نوجوانان جهان در یکضرب پس از مهار وزنه‌های ۱۲۳، ۱۲۸ و ۱۳۱ کیلوگرم، بعد از نمایندگان آمریکا و ترکیه در جایگاه سوم ایستاد.

وی در حرکت دوضرب هم هر ۳ وزنه انتخابی را بالای سر برد تا این بار در جایگاه دوم بایستد و دو مدال نقره دوضرب و مجموع را به دست آورد. سلطانی به ترتیب وزنه های ۱۵۳، ۱۶۱ و ۱۶۴ کیلوگرم را بالای سر برد و رکورد مجموع خود را به ۲۹۵ کیلوگرم رساند.

در این وزن کلارنس کامینگز، از آمریکا و دارنده رکورد نوجوانان جهان با مهار وزنه های ۱۳۵ کیلوگرم در یکضرب و ۱۸۲ کیلوگرم در دوضرب با حدنصاب مجموع ۳۱۷ کیلوگرم قهرمان جهان شد.

در جریان رقابتهای دسته ۶۹ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان، کلارنس کامینگز با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرم، رکورد دوضرب جهان را به میزان دو کیلوگرم ارتقا داد. رکورد قبلی این دسته با ۱۸۰ کیلوگرم در اختیار خود کامینگز بود.

نتایج کامل نفرات برتر دسته ۶۹ کیلوگرم به شرح زیر است:

حرکت یکضرب:

۱- کلارنس کامینگز از امریکا ۱۳۵ کیلوگرم

۲- فرهات یازیکی از ترکیه ۱۳۲ کیلوگرم

۳- حسین سلطانی از ایران ۱۳۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:

۱- کلارنس کامینگز از امریکا ۱۸۲ کیلوگرم

۲- حسین سلطانی از ایران ۱۶۴ کیلوگرم

۳-دومیترسکو از رومانی ۱۶۳ کیلوگرم

مجموع:

۱- کلارنس کامینگز از امریکا ۳۱۷ کیلوگرم

۲- حسین سلطانی از ایران ۲۹۵کیلوگرم

۳- فرهات یازیکی از ترکیه ۲۹۱ کیلوگرم