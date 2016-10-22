به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون روسای جمهور و وزرای امور خارجه کشورهای مختلف آسیایی ۶۰ مرتبه به کشورمان سفر داشته اند.

بر اساس این گزارش «مایتریپالا سیریسنا» رئیس جمهور سریلانکا در آذر ماه و «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی بهمن ماه، در صدر هیات های سیاسی اقتصادی به ایران سفر خواهند کرد.

سفر مقامات کشورهای آسیایی به تهران شامل ۹ مورد از کشورهای مشترک المنافع، ۶ مورد از غرب آسیا و ۴ مورد از شرق قاره کهن بوده است. مجموع سفرهای مقامات عالی اجرایی کشورمان به کشورهای آسیایی نیز در دولت یازدهم ۶۶ سفر بوده است.

بیشترین سفرهای خارجی روحانی به کشورهای مشترک المنافع با ۱۲ سفر، سه مورد آسیای شرقی و دو سفر به آسیای غربی انجام شده است. ظریف نیز در این مدت ۲۷ سفر به کشورهای مشترک المنافع، ۱۳ مورد به آسیای شرقی و ۷ سفر به غرب آسیا سفر کرده است.

گفتنی است، روسای جمهور فنلاند و بوسنی نیز در ماه جاری (آبان ماه) به دعوت حسن روحانی به تهران سفر خواهند داشت.

روحانی امروز نیز برای سومین بار در سه سال گذشته میزبان نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا است.