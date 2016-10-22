اولین جلسه شورای مهارت در پاکدشت تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای مهارت با حضور علی محمدی معاون فرماندار پاکدشت، پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار پاکدشت در این نشست با مهم ارزیابی کردن آموزش در رشته های مختلف برای حضور در بازار کار اظهار داشت: با پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن مشاغل در بازار کار، آموزش نقش مهم تر و پررنگ تری به خود گرفته است.

وی گفت: پیدایش مشاغل جدید نیاز به آموزش های ویژه دارد که این امور با دقت بیشتر به تلاش و حیات خود ادامه دهد.

محمدی مطرح کرد: در ابتدای ورود کامپیوتر، همه دیدیم که با آموزش های مناسب چگونه سازمان ها توانستند به روز تر و حرفه ای تر تلاش و همکاری کنند.

معاون فرماندار پاکدشت افزود: هدف از شکل گیری شورای مهارت، ساماندهی آموزش در مهارت های مختلف و نیروی مهارتی در امر کار است.

وی ادامه داد: در پاکدشت ۴۰ آموزشگاه آزاد در حال فعالیت بوده و در تلاش هستیم تا رشد نیروی کارآمد در بازار کار شهرستان افزایش پیدا کند.