لزوم اجرای عدالت مالیاتی/در حق مالیات دهندگان کرمانشاه اجحاف نشود

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب نادری امروز شنبه در نشست با مسئولان و فعالان اقتصادی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: قوانین مالیاتی باید به گونه‌ای باشد تا در حق مالیات دهندگان به ویژه در استان کرمانشاه اجحاف نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بنده در امور مالیاتی تعصب دارم و همواره حامی سازمان مالیات بوده‌ام اما نماینده مردم نیز هستم.

نادری گفت: استان مرکزی با وجود این همه صنعت و جمعیت شاغل ۹۵ درصدی تنها ۵ درصد بیکار دارد اما استان کرمانشاه عکس این وضعیت را دارد.

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس افزود: در پیش بینی مصوبه مالیاتی قرار بود در تیرماه ۸۰ میلیارد در استان ما جمع آوری شود.

نادری با بیان اینکه پرداخت مالیات حق است، گفت: در قانون برنامه پنجم ۸۷ هزار میلیارد مالیات مطرح شد که ۳۷ هزار میلیارد ان ارزش افزوده و ۵۰ هزار مالیات مستقیم بود.

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر لزوم اجرای عدالت مالیاتی بیان کرد: در سراسر کشور ۲۰۰۰ شرکت کاغذی داشتیم که رفتند.

نادری اظهار کرد: مالیات حق است اما باید توجه شود که از چه قشری باید گرفته شود. ۱۶۰ کشور در دنیا ارزش افزوده می‌دهند و پایین‌ترین آن ایران با نرخ ۹ درصد است.