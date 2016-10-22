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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۲

فرماندار نهاوند خبر داد:

عملیات ساماندهی«گردنه برزول» نهاوند رو به اتمام است

عملیات ساماندهی«گردنه برزول» نهاوند رو به اتمام است

نهاوند - فرماندار نهاوند از رو به اتمام بودن عملیات ساماندهی «گردنه برزول» نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر شنبه در حاشیه بازدید از عملیات راه‌سازی «گردنه برزول» نهاوند که از نقاط حادثه‌خیز نهاوند به شمار می رود، گفت: عملیات زیرسازی این محور به پایان رسیده و از امروز عملیات قیرپاشی و آسفالت گردنه برزول آغاز شده است.

وی بابیان اینکه این گردنه حادثه‌خیز یکی از مهم‌ترین محورهای مواصلاتی ۳ بخش گیان، خزل و مرکزی شهرستان نهاوند است، گفت: خوشبختانه عملیات خاک‌برداری، تعریض و زیرسازی این مسیر انجام‌شده و تاکنون رقمی افزون بر یک میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

فرماندار نهاوند اظهار داشت: برای تعریض و ساماندهی «گردنه برزول» نهاوند به طول یک کیلومتر چهار هزار و ۵۰۰ تن بیس و هشت هزار تن خاک جابه‌جاشده و سه هزار و ۵۰۰ تن ساب بیس در مسیر ایجادشده است.

وی با اشاره به اینکه پیگیر جذب اعتبار از محل رفع نقاط حادثه‌خیز برای ایجاد روشنایی در این گردنه هستیم، گفت: این محور با توجه به اینکه محوری مواصلاتی برای بسیاری از روستاهای بخش زرین‌ دشت، خزل  و کیان است و روزانه ترددهای بسیار در آن صورت می‌گیرد از رانندگان خواهشمندیم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به کاهش تصادفات جاده‌ای کمک کنند.

کد مطلب 3802838

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