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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۹

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالی:

روحانیون برای افزایش بنیه اعتقادی دانش آموزان در مدارس حضور یابند

روحانیون برای افزایش بنیه اعتقادی دانش آموزان در مدارس حضور یابند

بجنورد- مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالی گفت: به‌منظور افزایش بنیه اعتقادی در دانش‌آموزان باید روحانیون در مدارس حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی حاتمی ظهر شنبه در جلسه کمیته همکاری حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش خراسان شمالی بابیان اینکه ارتباط بین روحانیون و دانش‌آموزان در مدارس باید تقویت شود اظهار کرد: با توجه به نقش مؤثر روحانیون در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه ضرورت دارد فاصله بین دانش‌آموزان و روحانیت کاهش یابد.

حاتمی تصریح کرد: با توجه به تأثیرگذاری نقش روحانیون در شناسایی آسیب‌های اجتماعی و برای بهره‌گیری از نظرات و برنامه‌های آنان در پژوهش‌ها به‌منظور پیشگیری از این آسیب‌ها باید مشارکت حوزه و آموزش‌وپرورش افزایش یابد.

وی به استقرار روحانیون در مدارس به‌ویژه در مدارس شبانه‌روزی خراسان شمالی تأکید کرد و افزود: با حضور روحانیون در مدارس پاسخگویی به مسائل دینی دانش‌آموزان نیز محقق می‌شود.

 حاتمی اظهار کرد: از وظایف اصلی آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهادی مؤثر، تعلیم و تربیت، تربیت انسانی مومن و متعهد به اعتقادات است.

وی بابیان اینکه آموزش‌وپرورش برای تحقق اهداف خود برنامه‌های بسیاری در دستور کار دارد، گفت: به‌منظور ارتباط بیشتر دانش‌آموزان با روحانیون، هر مدرسه‌ای در طول سال باید یک‌بار در نماز جمعه شرکت کند.

طرح تشکیل حلقه های قرآنی در مدارس خراسان شمالی

معاون پژوهش و فرهنگی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: طرح تشکیل حلقه‌های قرآنی باهدف حفظ قرآن کریم در مدارس استان انجام می‌شود.

علی‌اصغر ایزدی با بین اینکه در این طرح یک هزار و ۵۰۰ مدرسه شرکت می‌کنند اظهار کرد: طبق پیش‌بینی آموزش‌وپرورش در هر یک از این مدارس، حلقه‌های قرآنی متشکل از حداقل ۱۵ دانش‌آموز تشکیل می‌شود.

کد مطلب 3802843

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