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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

فرماندهی ارتش سوریه:

حضور ارتش ترکیه در خاک سوریه محکوم است

حضور ارتش ترکیه در خاک سوریه محکوم است

ارتش سوریه در بیانیه ای تاکید کرد که حضور یگان های ارتش ترکیه در خاک سوریه با هر بهانه ای محکوم است و با نظامیان ترکیه به عنوان نیروی اشغالگر و با تمامی امکانات برخورد می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، فرماندهی ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اقدامات ترکیه علیه این کشور را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه ارتش سوریه آمده است: از زمان آغاز جنگ متجاوزانه علیه سوریه، دولت اردوغان موضعی خصمانه علیه مردم سوریه اتخاذ کرد. نقش این دولت در پناه دادن، آموزش، تسلیح و حمایت از گروه های تروریستی و تسهیل عبور هزاران تروریست از مرز ترکیه به اراضی سوریه بر کسی پوشیده نیست.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: پیروزی ارتش سوریه به ویژه در حلب، آرزوهای اردوغان و نقشه هایش در سوریه و منطقه را بر باد داد و موجب شد که آنکارا علاوه بر تشدید دشمنی اش با دمشق، روستاها و مناطقی را در شمال حلب بمباران کند و یگان هایی از ارتش ترکیه را وارد خاک سوریه کند. همچنین با حمایت مستقیم توپخانه ای از گروه های تروریستی، به آنها در انجام جنایت علیه شهروندان بی گناه در حومه شهر حلب کمک می کند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: اقدام خصمانه جدید ترکیه، تنشی خطرناک و نقض آشکار حاکمیت سوریه است و حضور یگان های ارتش ترکیه در خاک سوریه از نظر ما پذیرفته شده نیست و با هر بهانه ای که باشد، محکوم می کنیم. همچنین با نظامیان ترکیه به عنوان نیروی اشغالگر و با تمامی امکانات برخورد می کنیم. آنکارا مسئول پیامدهای این اقدام در منطقه و ثبات آن است.

گفتنی است ارتش ترکیه در جدیدترین تجاوز خود ۲۰ تانک را وارد منطقه حوار کلس در حومه الراعی در شمال حلب کرد.

کد مطلب 3802853

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