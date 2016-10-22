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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

شهردار آمل:

۶ مغازه غیرمجاز در آمل تخریب شد

۶ مغازه غیرمجاز در آمل تخریب شد

آمل - شهردار آمل از تخریب شش واحد مغازه تجاری که به صورت غیرمجاز و شبانه در خیابان ۱۷ شهریور ساخته شد، خبر داد.

احمد امیر سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رای قلع در مورد بناهای تجاری غیر مجاز به صورت جدی پیگیری و  اجرا می شود گفت: شش باب مغازه تجاری به صورت غیرمجاز و شبانه در خیابان ۱۷ شهریور آمل ساخته شده بود و سه بار به مالک این بنا برای تخریب اخطار کردیم که اقدامی انجام نداد.

امیر سلیمانی اظهار داشت: با طی مراحل قانونی حکم قلع صادره در کمیسیون ماده صد با نظارت بازرسی فنی ساختمان شهرداری اجرا و واحدهای غیرمجاز تخریب شد.

وی با تقدیر از دادستان شهرستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی تقدیر کرد.

کد مطلب 3802855

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