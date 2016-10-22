۶ مغازه غیرمجاز در آمل تخریب شد

احمد امیر سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رای قلع در مورد بناهای تجاری غیر مجاز به صورت جدی پیگیری و اجرا می شود گفت: شش باب مغازه تجاری به صورت غیرمجاز و شبانه در خیابان ۱۷ شهریور آمل ساخته شده بود و سه بار به مالک این بنا برای تخریب اخطار کردیم که اقدامی انجام نداد.

امیر سلیمانی اظهار داشت: با طی مراحل قانونی حکم قلع صادره در کمیسیون ماده صد با نظارت بازرسی فنی ساختمان شهرداری اجرا و واحدهای غیرمجاز تخریب شد.

وی با تقدیر از دادستان شهرستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی تقدیر کرد.