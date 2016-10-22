بخش هایی از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی ‏رئیس جمهوری تشکیل شد، بر اساس اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای ‏مجازی کشور بوده و ارتباطات میان زیر شبکه های شبکه ملی اطلاعات (اعم از شبکه های مستقل داخلی) با ‏یکدیگر از طریق یک شبکه هسته صورت می پذیرد.‏

در این راستا مقرر شد پوشش کشوری خدمات پهن باند با نگاه به عدالت اجتماعی تامین شده و ظرفیت ‏شبکه های هسته، متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی در سراسر کشور توسعه یابد.‏

بر اساس اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، گسترش ظرفیت و ایجاد امکانات لازم جهت ‏شکل گیری اقتصادی ارائه خدمات و محتوای بومی (اسلامی - ایرانی) در راستای استقلال شبکه ضرورت ‏خواهد داشت.‏

همچنین در این جلسه در زمینه مدیریت شبکه ملی اطلاعات نیز مقرر شد تا مدیریت برنامه ریزی و طراحی شبکه در داخل کشور ‏و با استفاده از نیروی متخصص داخلی انجام شده و تامین نیازهای قلمروهای حساس، حیاتی و یا دارای ‏اولویت راهبردی در کشور با دانش و افزارهای بومی شده، محقق شود.‏

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین ایجاد امکان توسعه رقابت مبتنی بر کیفیت خدمت در بین ارائه دهندگان خدمات نیز از دیگر اصول ‏حاکم بر مدیریت شبکه ملی اطلاعات است که مورد تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.‏

در ادامه این جلسه بر لزوم زمانبندی و برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی تاکید شد.