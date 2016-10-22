بخش هایی از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، بر اساس اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی کشور بوده و ارتباطات میان زیر شبکه های شبکه ملی اطلاعات (اعم از شبکه های مستقل داخلی) با یکدیگر از طریق یک شبکه هسته صورت می پذیرد.
در این راستا مقرر شد پوشش کشوری خدمات پهن باند با نگاه به عدالت اجتماعی تامین شده و ظرفیت شبکه های هسته، متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی در سراسر کشور توسعه یابد.
بر اساس اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، گسترش ظرفیت و ایجاد امکانات لازم جهت شکل گیری اقتصادی ارائه خدمات و محتوای بومی (اسلامی - ایرانی) در راستای استقلال شبکه ضرورت خواهد داشت.
همچنین در این جلسه در زمینه مدیریت شبکه ملی اطلاعات نیز مقرر شد تا مدیریت برنامه ریزی و طراحی شبکه در داخل کشور و با استفاده از نیروی متخصص داخلی انجام شده و تامین نیازهای قلمروهای حساس، حیاتی و یا دارای اولویت راهبردی در کشور با دانش و افزارهای بومی شده، محقق شود.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین ایجاد امکان توسعه رقابت مبتنی بر کیفیت خدمت در بین ارائه دهندگان خدمات نیز از دیگر اصول حاکم بر مدیریت شبکه ملی اطلاعات است که مورد تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه بر لزوم زمانبندی و برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی تاکید شد.
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