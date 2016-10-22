تاکیدبرارتقاءتعاملات مرزبانی ایران وپاکستان/برگزاری رزمایش دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی امروز با یوسف علی دوران سفیر پاکستان و وابستگان نظامی ارتش این کشور در دفتر فرماندهی مرزبانی ناجا دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده مرزبانی ناجا در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران به ۹۷۸ کیلومتر مرز خشکی و ۳۱۰ کیلومتر مرز دریایی ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان ، روابط دیرینه، تاریخی، استراتژیک و عمیقی دارند که نیاز است این سرمایه و راهبردهای مشترک میان دو کشور نظیر مذهب، فرهنگ و خصوصا مرزهای بین دو کشور را بیشتر مراقبت کنیم.

وی به مشکلات مرزی میان ایران و پاکستان نظیر ورود اتباع بیگانه، قاچاق مواد مخدر و اقدامات تروریستی که جزء توطئه های کشورهای استکباری است و به منطقه تحمیل می شود، اشاره و تصریح کرد: در این دیدار، موضوعات مزبور مطرح و دغدغه ها و نگرانی های خود را در این زمینه اعلام کردیم.

سردار رضایی خاطر نشان کرد: در این نشست مقرر شد برای این دغدغه ها و راهکارهای اعلام شده، هیات هایی در راستای پروتکل های مشترک مرزی در سطح مرزبانی ها تشکیل شود.

فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: در این جلسه، خسارت هایی که طی ۱۰ سال گذشته از قبیل شهادت مأموران و مجروحیت آنان در درگیری های مرزی با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر ، هزینه های مالی و ... مطرح شد که مورد تأیید سفیر پاکستان قرار گرفت.

سردار رضایی خاطر نشان کرد: تعاملاتی میان مرزبانی دو کشور در سطح استانی و منطقه ای بوده که پاسخگوی دغدغه ما نیست که این موضوع مطرح و قرار شد سفیر پاکستان این امر را به دولت متبوع خود اعلام کند؛ انتظار ما این است حداکثر تا یک ماه آینده نتایج اولیه حاصل شود تا این نشست ها ارتقاء پیدا کرده و به صورت میدانی و عملی مدیریت شود.

وی تاکید کرد: اجازه نمی دهیم هیچ گونه خدشه ای به این روابط دوستی که میان دو کشور حاکم است ، وارد شود.

سردار رضایی با بیان اینکه اکثر مشکلات میان ایران و پاکستان در مرز خشکی است و در مرز دریایی معضلی نداریم، گفت: مقرر شد مشکلات مطروحه از سوی سفیر پاکستان به دولت متبوع آن اعلام شود تا سطح تعاملات مرزی ارتقاء پیدا کند.

اهتمام مرزبانان ایران و عراق برای برگزاری اربعین امن

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به کنگره عظیم اربعین حسینی (ع) گفت: بخشی از زائران این کنگره عظیم را ایرانیان تشکیل می دهند.

وی افزود: در اجلاس سالانه که با مرزبانی عراق برگزار شد یکی از موضوعات مطروحه برگزاری مطلوب کنگره عظیم اربعین حسینی بود که هماهنگی های خوبی در این رابطه صورت گرفته ، البته سایر دستگاه ها نظیر وزارت خارجه و وزارت کشور نشست هایی با همتایان خود در این رابطه داشته اند.

وی ادامه داد: مرزبانی به جهت وظایفی که در مناطق مرزی برعهده دارد و نیز تجارب سال های قبل خود در خصوص نحوه برگزاری مراسم اربعین حسینی ، نشست هایی با مرزبانان عراق داشته است؛ این نشست های سالانه یک سال در عراق و سال بعد نیز در ایران برگزار می شود البته نشست های بین مرزی نیز در شهرهای مرزی نیز انجام شده است.

سردار رضایی خاطر نشان کرد: در اجلاس مزبور مقرر شد قبل از برگزاری مراسم اربعین نشستی در شهرهای مرزی مهران، چزابه و شلمچه برگزار و از نزدیک مسائل و موضوعات آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: طبق هماهنگی های صورت گرفته مقرر شد نشست دیگری، بهمن ماه در سلیمانیه عراق به جهت بررسی مناطق شمال غرب اعم از کردستان و آذربایجان غربی برگزار شود؛ در کنار آن نیز مسابقات تیم های ورزشی برگزار خواهد شد.

سردار رضایی خاطر نشان کرد: گشت های مشترک مرزی در راستای ارتقای امنیت مناطق مرزی از دیگر موضوعات مطروحه در این اجلاس بوده است.

برگزاری رزمایش دریایی خلیج فارس در هفته وحدت

فرمانده مرزبانی ناجا از برگزاری رزمایش دریایی در خلیج فارس در ایام هفته وحدت ( در اواخر آذرماه) خبر داد و گفت: این رزمایش یک روزه در اروند و دهانه خلیج فارس برگزار و شناورهای آن نیز مشخص شده است.

وی با بیان اینکه کشور عراق علی رغم مشکلات تروریستی که در آن وجود دارد ، گفت: خوشبختانه مرزهای جمهوری اسلامی ایران امن است و تعاملات بسیار بالایی میان مرزبانان دو کشور ایران و عراق وجود دارد؛ تبادل اطلاعات و گشت های همزمان از سوی مرزبانان دو کشور موجب شده که مشکلاتی در خصوص امنیت مرزها نداشته باشیم.

سردار رضایی خاطر نشان کرد: آرزوی موفقیت و پیروزی برای عملیات آزادسازی "موصل" برای مردم و دولت عراق داریم و امیدواریم این پیروزی حاصل شده و آرامش و امنیت به کشور عراق باز گردد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص درگیری های موصل عراق و نیز تأمین امنیت زائران اربعین گفت: سال های قبل تروریست ها به شهرهای کربلا و نجف نزدیک تر بودند اما با تلاش مردم و دولت عراق، تروریست ها از شهرهای زیارتی دور هستند.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به برگزاری نشست اخیر در کشور عراق گفت: طی ۴ الی ۵ روز که در کشور عراق بودیم و از شهرهای آن بازدید کردیم امنیت بسیار خوبی به جهت اشرافیت پلیس عراق حاکم بود که می توان گفت این کشور به سمت آرامش گام بر می دارد.

سردار رضایی با بیان اینکه انشاء الله اربعین امسال بهتر از سال های قبل و در نهایت امنیت مطلوب و با آرامش کامل برگزار می شود گفت: طبق پیش بینی های دولت عراق، امسال بیش از ۲۰ میلیون زائر از سراسر جهان در کنگره عظیم اربعین حسینی حضور دارند؛ البته به اعتقاد آنان به غیر از مسلمانان از ادیان دیگر نظیر مسیحیت نیز در این مراسم حضور چشمگیری خواهند داشت که این امر بیانگر این است که تجمع عاشقان حسینی در جهان بی نظیر است.

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه مقررات قانونی و رعایت آن یک اصل است به زائران اربعین توصیه کرد: ضمن رعایت قوانین و مقررات، روادید و گذرنامه را به همراه داشته باشند؛ البته اقدامات کنترلی ما در مرز شدید است .

سفیر پاکستان: امنیت ایران، برای کشور پاکستان بسیار مهم است

در ادامه این دیدار "یوسف علی دوران" سفیر پاکستان ضمن تقدیر از فرمانده مرزبانی ناجا و اقدامات این فرماندهی ، اظهار داشت: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان روابط خیلی عمیقی با یکدیگر دارند، مشکلات سازماندهی شده ای در مرزهای دو کشور وجود ندارد.

وی به تشکیل کمیسیون مشترکی برای مبارزه با تروریسیم سازمان یافته اشاره کرد و گفت: امیدوارم صحبت های مطروح شده در این نشست مفید بوده و اثرات مثبت آن را شاهد باشیم.

سفیر پاکستان به دیدار روسای جمهور دو کشور ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت: روسای جمهور ، بر این امر تأکید کردند که امنیت پاکستان و جمهوری اسلامی ایران ، لازم و ملزوم یکدیگرند بر همین اساس امنیت ایران در چشم ما جای دارد و برای کشور ما نیز بسیار مهم است.