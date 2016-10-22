لزوم ارتقای کیفیت کالای ایرانی برای رقابت در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی عصر شنبه در مراسم افتتاحیه هفدهمین مسابقات ملی مهارت که در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد با اشاره به تاثیر غیرقابل انکار سازمان فنی و حرفه ای در حوزه تولید و اقتصاد کشور، اظهار کرد: آموزش در حوزه فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

طهائی با اشاره به اینکه ایران کشوری جوان در حوزه اقتصاد است، گفت: در این حوزه نیاز است دانش خود را بروزرسانی کنیم.

استاندار البرز با تاکید بر لزوم ارتقاء کیفیت کالای ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی، افزود: استان البرز دارای سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی است و در تولید بسیاری از محصولات در جایگاه ویژه ای قرار دارد.

وی بهره وری از علم و دانش را یکی از شاخصه های اصلی برشمرد که سبب شده البرز این جایگاه را کسب کند و گفت: این استان در بخش های مختلف کشاورزی دارای جایگاه بسیار مناسبی است و با وجود برخورداری کمتر از اراضی در تولیدات کشاورزی رتبه های اول و دوم کشوری را دارد.

طهائی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد برندهای نامدار صنعتی کشور در استان البرز مستقر هستند، گفت: برخی واحدهای صنعتی موجود در استان همه ساله در حوزه تولید و سطح کیفی افتخارات زیادی کسب می کنند.

استاندار البرز بیان کرد: در حوزه علم و فناوری نیز با توجه به وجود مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، البرز به عنوان قطب علم و فناوری مطرح است که باید بیش از پیش برای ارتقای این جایگاه تلاش کنیم.