به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی افزود: تنها راه مطمئن برای دریافت ویزای عراق در اربعین حسینی، سامانه سماح است و امیدواریم زائران به موقع در این سامانه ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: از سال گذشته ستاد مرکزی اربعین با تمهیداتی، به وزارت کشور منتقل شد و تا امروز ۱۸ جلسه این ستاد با مسئولیت وزارت کشور تشکیل شده. همچنین کمیته های ۱۳ گانه ای تشکیل و کمیته فرهنگی برعهده بعثه مقام معظم رهبری و ثبت نام زائران نیز بر عهده سازمان حج واگذار شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: سال گذشته اسکان، تغذیه و تدارکات نیز با سازمان حج و زیارت بود و امسال برعهده ستاد بازسازی عتبات گذاشته شده و در حوزه تمهیدات در مرزهای کشور و بازسازی موکب ها کارهای ارزشمندی صورت گرفته.

اوحدی افزود: در حوزه فرهنگی برنامه های عمیقی از سوی بعثه مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده و ما نیز بر اساس آسیب شناسی سال گذشته، سامانه سماح را در نظر گرفتیم و زائرین می توانند ۲۴ ساعته ثبت نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با بانک مرکزی هماهنگی هایی صورت گرفت و پرداخت ها نیز از طریق درگاه اینترنت صورت می گیرد و ۴۰ دلار هزینه ویزا نیز بصورت ریالی از این درگاه پرداخت و با نرخ روز به کنسولگری عراق واریز می شود.

اوحدی اضافه کرد: توصیه می کنیم زائران از همین کانال ثبت نام کنند و دفاتر مجاز زیارتی نیز به همین سامانه سماح راهنمایی می کنند و آمار ثبت نامی ما به مرز ۴۰۰ هزار نفر رسیده. سال گذشته در این زمان، هنوز ثبت نام را آغاز نکرده بودیم و شاید آمادگی برای پذیرش ۲ میلیون زائر را داشته باشیم.

وی گفت: از زائرانی که هنوز تصمیم نگرفته اند تقاضا می کنم هرچه زودتر به سامانه سماح مراجعه کنند]؛ امروز هیچ ترافیکی برای این سامانه وجود ندارد و زائران می توانند مرز خود را مشخص کنند.

اوحدی که در رادیو گفتگو سخن می گفت، با اعلام اینکه مردم نباید به تبلیغات سوء استفاده کنندگان توجه کنند، تصریح کرد: تنها راه مطمئن برای دریافت ویزا سامانه سماح است.