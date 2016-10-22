آذربایجان غربی با کمبود فضای آموزشی شدید مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سیدمصطفوی ظهر شنبه در جلسه شورای نظارت و هماهنگی مدارس سما با بیان اینکه هم اکنون این استان در زمینه فضای آموزشی، نیروی انسانی و نیز تجهیزات جزو سه استان آخر کشور به شمار می رود اظهارداشت: این اداره کل برای توسعه کمی و کیفی مدارس سما در استان آماده هکاری با دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیازمند اعتبار برای رفع این مشکلات و تامین فضای آموزشی مورد نیاز در استان است اظهارداشت: هم اکنون هشت هزار نفر بازمانده از تحصیل و افزون بر ۳۰۰ مدرسه کانکسی در استان وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به اینکه استان از نظر فضای آموزشی نیازمند احداث کلاس‌های درس جدید است تا به استانداردهای لازم در زمینه فضای اموزشی برسد گفت: برای به استاندارد رسیدن فضای آموزشی در آذربایجان غربی، نیازمند احداث ۷۲۹ کلاس درس در این استان هستیم.

سیدمصطفوی با اعلام اینکه در موضوع فضای آموزشی با مشکل جدی روبرو هستیم، افزود: درصورتی که دانشگاه آزاد سلامی بخواهد در راستای مدرسه سازی فعالیت کند، مجموعه آموزش و پرورش نهایت همکاری را با این نهاد خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اعلام اینکه موضوع ساخت مجموعه مدارس "سما" یک ظرفیت دو طرفه است تاکید کرد: در این راستا یعنی هم آموزش و پرورش و هم دانشگاه آزاد از این مهم ذی نفع بوده و می توانند زمینه همکاری ها ار گسترش دهند.

سیدمصطفوی اضافه کرد: حضور در سیستم آموزش و پرورش با عنوان مدارس سما می تواند ظرفیتی برای دانشگاه آزاد باشد و آینده دانشگاه را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی تأمین کند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی یاد آور شد: در حال حاضر بسیاری از دانشگاه ها به این نتیجه رسیده اند که دانشجویان خود را خودشان پیش از ورود به دانشگاه تربیت کنند.

آذربایجان غربی دارای ۵۵۰۰ مدرسه با ۲۵ هزار کلاس درس و ۵۷۰ هزار نفر دانش آموز است.