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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

با حضور وزیر دفاع؛

۴ طرح راداری و ناوبری در صنایع الکترونیک شیراز افتتاح شد

۴ طرح راداری و ناوبری در صنایع الکترونیک شیراز افتتاح شد

چهار طرح راداری و ناوبری از خانواده سامانه های ناوبری هوایی در شیراز با حضور سردار حسین دهقان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم افتتاح ۴ طرح راداری و ناوبری از خانواده سامانه‌های ناوبری هوایی در شیراز گفت: این طرح ها شامل  دو سامانه رادار معراج چهار و مطلع الفجر ۳،  دو سامانه dme و سامانه سطح سنج راداری در خانواده سامانه های ناوبری هوایی است.

 دهقان افزود: سامانه رادار معراج ۴، دارای قابلیت کنترل، هشدار اولیه، مراقبت هوایی برد بلند، زمین پایه و ردگیری سه بعدی است.

وی افزود: این سامانه مجهز به تکنیک های روز ضد جنگ الکترونیک است و قابلیت آشکار سازی و ردگیری  ۲۰۰ هدف را دارد و مجهز به اتاق کنترل فرماندهی است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: رادار مطلع فجر ۳، سامانه دیگری است که امروز افتتاح شد و این رادار قابلیت مراقبت هوایی برای کشف و شناسایی اهداف دو بعدی و برد ۵۰۰ کیلومتر را دارد.

دهقان افزود: سامانه dme یک سامانه کمک ناوبری رادیویی است که در فرودگاه های غیر نظامی استفاده می شود که برای تماس ایستگاه زمینی با کابین خلبان ساخته شده است.

وی افزود: سامانه سطح سنج راداری، نیز سامانه ای است که با استفاده از فناوری های موج میلیمتری، میزان سطح مایعات را در مخازن مورد استفاده در پالایشگاه و صنایع پتروشیمی محاسبه می کند و دقت اندازی گیری این سامانه بین یک تا پنج میلیمتر است.

وی تاکید کرد: این محصول پیش از این از خارج از کشور وارد می‌شد که اکنون با تلاش متخصصان داخلی، کاملا بومی سازی شده است. این سامانه از نظر کیفیت، دقت و قیمت با جدیدترین محصولات جهانی رقابت می کند.    

کد مطلب 3802888

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