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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۰۴

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارومیه خبر داد:

خلع ید ۱۵۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان ارومیه

خلع ید ۱۵۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان ارومیه

ارومیه- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ارومیه گفت: در شش ماهه نخست امسال ۱۵۸ هکتار از اراضی ملی در شهرستان ارومیه از دست متصرفان خلع ید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، احمد خوش نژاد با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه با تلاش نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت و همچنین همراهی سایر ارگانها و نهادهای دولتی، در شش ماهه نخست سال جاری توانستیم بیش از ۱۵۸ هکتار از اراضی ملی را از متصرفین خلع ید و به طبیعت برگردانیم.

وی افزود: مهمترین رویکرد و هدف خادمان عرصه های ملی حفاظت و حراست از عرصه های ملی است که بحمدالله با یاری ارگانهای قضایی، انتظامی وبازرسی این امر مهم به طور مستمر پی گیری و اجرا می شود.

خوش نژاد تصریح کرد: متاسفانه افراد فرصت طلب و سود جو بعضا" چشم طمع به اراضی ملی دارند و به همین منظور نیروهای منابع طبیعی بطور مستمر و مداوم در آماده باش کامل بوده و هر گونه تخلف را رصد کرده و به سرعت وارد عمل می شوند.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان ارومیه بیش از ۳۴۲ هزار هکتار عرصه ی ملی دارد که مشارکت آحاد مردم در امر حفاظت و حراست بسیار ضروری است. از این رو تلاش ما بر این است که با اجرای برنامه های ترویجی و واجرای دوره های آموزشی، مردم بیشترین سهم را در حفاظت از عرصه های ملی داشته باشند.

کد مطلب 3802894

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