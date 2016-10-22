خلع ید ۱۵۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، احمد خوش نژاد با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه با تلاش نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت و همچنین همراهی سایر ارگانها و نهادهای دولتی، در شش ماهه نخست سال جاری توانستیم بیش از ۱۵۸ هکتار از اراضی ملی را از متصرفین خلع ید و به طبیعت برگردانیم.

وی افزود: مهمترین رویکرد و هدف خادمان عرصه های ملی حفاظت و حراست از عرصه های ملی است که بحمدالله با یاری ارگانهای قضایی، انتظامی وبازرسی این امر مهم به طور مستمر پی گیری و اجرا می شود.

خوش نژاد تصریح کرد: متاسفانه افراد فرصت طلب و سود جو بعضا" چشم طمع به اراضی ملی دارند و به همین منظور نیروهای منابع طبیعی بطور مستمر و مداوم در آماده باش کامل بوده و هر گونه تخلف را رصد کرده و به سرعت وارد عمل می شوند.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان ارومیه بیش از ۳۴۲ هزار هکتار عرصه ی ملی دارد که مشارکت آحاد مردم در امر حفاظت و حراست بسیار ضروری است. از این رو تلاش ما بر این است که با اجرای برنامه های ترویجی و واجرای دوره های آموزشی، مردم بیشترین سهم را در حفاظت از عرصه های ملی داشته باشند.