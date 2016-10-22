ایران درصدد کسب سه درصدی بازار دنیا در حوزه زیست فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قانعی در نشست خبری انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ستاد توسعه زیست فناوری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: یکی از موضوعات مهم اشاره شده در قرآن مسئله محیط زیست بوده که قطعا شرایط تحول فکری و رشد ذهنی کودکان به آن وابسته است.

وی با بیان اینکه مسئله زیست فناوری در دنیای امروز سهم بزرگی از لحاظ خلق ثروت و اشتغال دارد، ادامه داد:‌ آینده شغلی و فکری و فرهنگی و اقتصادی کودکان می‌تواند موضوع زیست فناوری باشد و ما باید کودکان و نوجوانان را با این مقوله مهم آشنا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در زمان قدیم مسئله مطالعه زیست فناوری از اهمیت بسیاری برخوردار بود، گفت: امروزه موضوع مداخله در فناوری بسیار حیاتی است زیرا خداوند بشر را خلق کرده تا در عالم خلقت مداخله کند و به علوم مختلف دست یابد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری یادآور شد: اولین مرحله ورود به عرصه زیست فناوری، پرداختن به موضوع رشد جامعه بوده که امروزه این مقوله به ورود انسان به مقوله ژنتیک بدل شده است.

وی عنوان کرد: همکاری کانون پرورشی فکری کودکان نشان می‌دهد که مسئله زیست فناوری یک مقوله مهم برای آموزش کودکان است و علم به صورت مدیریتی شکل می‌گیرد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ادامه داد: این ستاد وظیفه دارد که سه درصد بازار دنیا را به ایران تعلق داده و رتبه‌های علمی و اشتغال را افزایش دهد.

وی تاکید کرد: برای خلاق کردن ذهن فرزندان باید از دوران کودکی آموزش‌های لازم را شروع کنیم زیرا زمان دانشجویی و محیط دانشگاهی برای بروز استعدادهای جوانان فرصت کوتاهی است.

وی با بیان اینکه این مرکز از پتانسیل خوبی در جهت ترویج برخوردار است، افزود: مردم از ما انتظار دارند که دانش فرزندان را به جهت معرفت به خوبی افزایش دهیم و این کار با همکاری کانون پرورش فکری کودکان به خوبی انجام پذیر است.

قانعی ادامه داد: امروزه مسئله دارو از نظر اقتصادی ایمن بوده و زیست فناوری دارویی به دلیل داشتن ارزش افزوده بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قانعی تصریح کرد:‌ امروز ستاد توسعه زیست فناوری آماده است تا با ذوق هنری و بازاریابی شما وارد عرصه جامعه شود و سبب رشد و تعالی خلاقیت کودکان و نوجوانان کشورمان شود.