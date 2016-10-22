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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۴۸

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری:

ایران درصدد کسب سه درصدی بازار دنیا در حوزه زیست فناوری است

ایران درصدد کسب سه درصدی بازار دنیا در حوزه زیست فناوری است

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری گفت: این ستاد وظیفه دارد که سه درصد سهم بازار دنیا را به ایران اختصاص داده و رتبه‌های علمی و اشتغال را در این زمینه افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر،  مصطفی قانعی در نشست خبری انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ستاد توسعه زیست فناوری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: یکی از موضوعات مهم اشاره شده در قرآن مسئله محیط زیست بوده که قطعا شرایط تحول فکری و رشد ذهنی کودکان به آن وابسته است.

وی با بیان اینکه مسئله زیست فناوری در دنیای امروز سهم بزرگی از لحاظ خلق ثروت و اشتغال دارد، ادامه داد:‌ آینده شغلی و فکری و فرهنگی و اقتصادی کودکان می‌تواند موضوع زیست فناوری باشد و ما باید کودکان و نوجوانان را با این مقوله مهم آشنا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در زمان قدیم مسئله مطالعه زیست فناوری از اهمیت بسیاری برخوردار بود، گفت: امروزه موضوع مداخله در فناوری بسیار حیاتی است زیرا خداوند بشر را خلق کرده تا در عالم خلقت مداخله کند و به علوم مختلف دست یابد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری یادآور شد: اولین مرحله ورود به عرصه زیست فناوری، پرداختن به موضوع رشد جامعه بوده که امروزه این مقوله به ورود انسان به مقوله ژنتیک بدل شده است.

وی عنوان کرد: همکاری کانون پرورشی فکری کودکان نشان می‌دهد که مسئله زیست فناوری یک مقوله مهم برای آموزش کودکان است و علم به صورت مدیریتی شکل می‌گیرد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ادامه داد: این ستاد وظیفه دارد که سه درصد بازار دنیا را به ایران تعلق داده و رتبه‌های علمی و اشتغال را افزایش دهد.

وی تاکید کرد: برای خلاق کردن ذهن فرزندان باید از دوران کودکی آموزش‌های لازم را شروع کنیم زیرا زمان دانشجویی و محیط دانشگاهی برای بروز استعدادهای جوانان فرصت کوتاهی است.

وی با بیان اینکه این مرکز از پتانسیل خوبی در جهت ترویج برخوردار است، افزود: مردم از ما انتظار دارند که دانش فرزندان را به جهت معرفت به خوبی افزایش دهیم و این کار با همکاری کانون پرورش فکری کودکان به خوبی انجام پذیر است.

قانعی ادامه داد: امروزه مسئله دارو از نظر اقتصادی ایمن بوده و زیست فناوری دارویی به دلیل داشتن ارزش افزوده بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قانعی تصریح کرد:‌ امروز ستاد توسعه زیست فناوری آماده است تا با ذوق هنری و بازاریابی شما وارد عرصه جامعه شود و سبب رشد و تعالی خلاقیت کودکان و نوجوانان کشورمان شود.

کد مطلب 3802900

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