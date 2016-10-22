به گزارش خبرگزاری مهر، خسروانی مقدم مدیر کل درمان استان تهران ضمن تبریک روز جهانی آمار (٢٨ مهر) و روز ملی آمار (یکم آبان )، اظهار داشت: بکارگیری از آمارهای صحیح در برنامه ریزی، هزینه ها را کاهش می دهد و از بروز خطرهایی که در هر برنامه ای امکان بروز آن است، جلوگیری می کند.

مدیر کل درمان استان تهران گفت: کشور ما گسترش خوبی درعلم ریاضی و آمار در سطح جامعه داشته است و نتایج ارزنده‌ای را در توسعه آمار و روند مجموعه ریاضی به همراه داریم . سپس ایشان با بیان این مطلب که جنبه تخصصی آمار، متوجه تجزیه و تحلیل آماری است، تصریح کرد: بشر هر چه بیشتر به زندگی متمدن وابسته‌تر شده و زندگیش پیچیده‌تر می‌شود، نیاز به تحلیل آماری نیز بیشتر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه توسعه کمّی و کیفی آمار امری ضروری است افزود: ارائه هرگونه آمار باید از دقت کافی برخوردار باشد به طوری که نمودهای آن در جامعه مشخص باشد، ارائه آمارهای نادرست می تواند جو بی اعتمادی را در جامعه افزایش دهد.

خسروانی مقدم با تاکید بر اینکه آمار در برنامه ریزی مدیریت و نظارت برنامه های مراقبتی بهداشتی نیزاز اهمیت اساسی و بنیادی برخوردار است اضافه کرد : تردیدی نیست که خدمات بهداشتی را بدون درنظر گرفتن حقایق آماری نمی توان به طور موثر اجرا کرد.

