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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۴۳

معاون رئیس قوه قضائیه خبرداد:

اعلام نتایج فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اعلام نتایج فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

معاون رئیس قوه قضائیه از اعلام نتایج فراخوان دریافت پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک تا 4 آبان ماه اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجت الاسلام حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه گفت: نتایج فراخوان دریافت پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۴ آبان ماه جاری از طریق سامانه www.adliran.ir اعلام می شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: این فراخوان در کلیه حوزه های قضایی شهرستان و بخش سراسر کشور برگزار گردیده و نتایج به صورت سراسری اعلام می شود.

معاون رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: در این فراخوان امتیازات با توجه به مدرک تحصیلی، سابقه قضایی و حقوقی، سابقه مدیریت و سابقه مهارت های فناورانه در نظر گرفته شده است.همچنین با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی اقدام به اعلام بالاترین نمرات تا دو برابر ظرفیت هر حوزه قضایی شده است. فهرست افراد قبول شده پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه های تخصصی در حوزه های قضایی مربوطه جهت اخذ پروانه معرفی می شود.

کد مطلب 3802909

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